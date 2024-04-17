徐巧芯控「裝瘋」逃兵！溫朗東自揭瘡疤：妳無法對抗與死亡共舞者

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溫朗東昨晚在臉書正面回擊，「（針對徐巧芯大姑夫婦涉詐案）我不過是問徐巧芯『時間點』的問題，什麼時候給夫家100萬？什麼時候知道劉向婕（大姑劉子婕舊名）被暴力控制？什麼時候知道大姑夫妻開公司洗錢詐欺？什麼時候知道他們被收押？這麼簡單的問題，徐巧芯不敢回就算了，還說我逃兵？妳問我，我就回。」
溫朗東表示，「我出生香港，但在台灣待得夠久，依法要服兵役。10幾年前我在台南新中新訓，打靶6發全中。為了提高戰技，主動參與裝甲兵射擊士訓練，在新竹湖口裝甲學校完整受訓，再到高雄564旅。剛到部隊的10天，我開始產生嚴重失眠，休假的時候到高雄國軍總醫院看診，被診斷為躁鬱症，依規定停役。停役令下來之前，我在軍醫院吃藥治療了1個多月。如果我有能力或動機逃兵，我何必去當了超過4個月的兵？」
溫朗東說，「是軍方醫院診斷我無法繼續服役，我有什麼辦法拒絕醫院的判斷？請問我要如何推翻醫師的判斷？還是我應該假裝沒事，繼續下基地操作戰車砲？我一介平民，沒任何人脈關係可以影響醫師診斷，如果我可以輕易裝病逃兵，那出身高官家族的蔣萬安，豈不更是逃兵中的逃兵？」
他也透露，「有一件事情我沒跟人講過，就是停役之後，我還有去住家附近的精神科診所看病，醫師是現在知名的作家陳豐偉。我如果是裝病，裝到停役之後，依法已經不用回到部隊，我幹嘛還要去掛號看診？陳豐偉是個好醫師，比起藥物，他的話對我幫助很大。他對我說，做自己喜歡的事情，喜歡創作就多寫一點，順著心意去走。這就是為什麼我後來從事評論寫作工作，我講我想講的話，講我喜歡的事情，捍衛我覺得正確的立場。慢慢的，我的病情穩定下來，可以正常工作。」
溫朗東說，「過往，我寫過很多同理精神症狀的文章，因為我曾經就是患者。患病到控制病情的過程中，我一開始對身邊的朋友擔憂自己無法康復，結果有些人根本不能理解什麼是精神疾病，要我『加油』、『看開一點』、『不要想太多』。我當時聽到這種話，覺得症狀更嚴重。後來，我無法判斷對方有無同理心的時候，就說我是裝的，避免我受到傷害。」
溫朗東話鋒一轉批評，「徐巧芯妳沒有體驗過持續數日，潮水一樣湧來的悲傷情緒；沒辦法體會明明能分辨顏色，卻感受不到色彩；沒辦法想像前幾週覺得自己無所不能，不過是天氣稍微變冷，瞬間臉皮僵硬，後幾週覺得活著都是折磨。妳不懂有些人寫作，不是為了寫給別人看，不是為了權位名利，而是你不寫，你活不下去。妳不懂有人可以從地獄爬回人間，可以看起來是個正常人，是個工作表現足以戳破你的謊言的人。妳甚至不知道『意志堅強』跟『高智商』的人，罹患躁鬱症的機率是一般人的數倍。」
溫朗東直言，「妳烏龍爆料，只是鯊魚理論，模糊焦點，不想回答「時間點」的問題。畢竟妳何時知情，何時就有救助大姑脫離悲慘婚姻、避免大姑成為詐欺犯的社會責任。妳扯一堆不相干的，我都回答妳，好像我是立委、市長、總統，有必要面對各個層級的隱私問題。我也面對了。妳面對了嗎，巧芯？」
最後，溫朗東說：「妳幾年來對這段悲慘婚姻、詐欺犯罪的『包容』，讓多少受害者以為妳跟施壓員警一樣包庇罪犯，不敢聲張？妳四方開戰，罵了多少人，貶低別人，也無法掩飾妳的理虧。妳對親人的犯罪都假裝看不見，還談什麼揭弊，談什麼正義？妳問我，我就回。我問妳的，妳一個都不敢回。一個跟死亡共舞的人，不是妳可以對抗的對手。妳自稱生死看淡，不服就幹，而我每天就活在死亡裡面。」