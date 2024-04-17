福勝亭「169元豬排定食」生日優惠剩5天！飯菜湯吃到飽：每年必衝
民眾每年必衝的福勝亭生日優惠，超划算生日慶活動倒數5天，即日起至4月21日爽吃「169元豬排定食」，大家可要抓緊時間爽快吃一波！這次一樣開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食、黃金魚排定食3款都下殺169元，同樣可以搭配店內白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽。風間餐飲集團慶祝十周年感恩回饋，旗下燒肉風間、Ribbon醴本韓國正統燒肉於指定時段用餐「消費享8折優惠」。
記者蕭涵云/綜合報導
📌福勝亭：每年必衝「169元豬排定食」生日優惠剩5天！飯菜湯吃到飽
小資族都知道每年必衝的福勝亭生日優惠最划算，今年生日慶好康活動只剩下5天，即日起至4月21日，爽吃開運豬排定食、鮮嫩炸雞柳定食、黃金魚排定食，3款人氣選擇都只要169元。定食一樣附上日式醬菜及醋飲（原本定食內的甜點都已更換成醋飲，口味隨機），還能享用店內白飯、味噌湯、高麗菜絲無限續吃，一餐吃到飽等於只要169元實在很划算，對比定食原價210元、相當於餐餐現省41元！
📌燒肉風間：指定時段消費「8折優惠」！風間餐飲集團十周年感恩回饋
風間餐飲集團慶祝十周年也祭出感恩回饋，即日起至5月31日，旗下燒肉風間福科店及老虎城店於inline訂位，平日下午15:00-16:30、平日晚間21:30-22:00，消費點足套餐數人數享「8折優惠」；六日下午15:00-16:30消費點足套餐數人數享「9折優惠」。活動期間Ribbon醴本韓國正統燒肉於inline訂位，指定時段下午15:00-16:30，消費滿低消每人1350元，可享「平日8折優惠、六日9折優惠」。