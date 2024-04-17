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批徐巧芯「雙標」還害平民自曝精神病史　苗博雅：過得了自己嗎？

▲國民黨立委徐巧芯大姑涉洗錢案風波延燒，徐巧芯第一時間切割，說詞又反覆，引發外界質疑「雙標」。（圖／資料照片）
▲國民黨立委徐巧芯大姑涉洗錢案風波延燒，徐巧芯第一時間切割，說詞又反覆，引發外界質疑「雙標」。（圖／資料照片）

記者陳宜加／台北報導

國民黨立委徐巧芯大姑涉洗錢案風波延燒，徐巧芯第一時間切割，說詞又反覆，引發外界質疑「雙標」。台北市議員苗博雅也看不下去，昨（16）日晚間在臉書發文，批評徐巧芯「這樣的人當立委，有能力讓國家更好嗎？」「徐巧芯過得了自己設下的道德檢驗標準嗎？」

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苗博雅表示，立法委員的近親涉嫌詐騙、洗錢，正常的立委，會理性說明，尊重司法。扭曲的個性，會暴言、暴走、暴衝。

苗博雅批評徐巧芯，為了金蟬脫殼，前一秒談笑風生，後一秒在配偶面前躲進別人胸膛。前一秒依偎在假離婚被判刑的人懷裡，後一秒跟社會大眾說丈夫涉案就離婚。眼見輿論反應不佳，隨便丟出民進黨議員照片，沒想到卻亂打到自家國民黨的議長，只好改口稱不要亂連結。

苗博雅說，徐巧芯接下來再丟一個匿名烏龍爆料，逼得一個平民公布自己的精神病史。前一天說早知大姑、姐夫有問題，早已斷絕往來。隔天被踢爆近期還請大姑協辦造勢活動，才改口說只給5萬。前兩天說婆婆借大姑、姐夫錢，自己幫忙處理利息，墊付100萬。後來被質疑是否間接資助詐騙？財產申報隱匿這筆債權？過兩天改口，說錢是丈夫送給媽媽的。

苗博雅說，罵人的時候，別人吃一次尾牙就說是共犯集團；自己遇到事情，吃年夜飯的家人都變不熟、早就沒聯絡。別人涉案，就要他三親等的親戚負責辭官下台；自己二親等的親戚涉案，才想起沒辦法為親戚的行為負責。平常罵人那股狠勁，自稱「生死看淡，不服就幹，神擋殺神、佛擋殺佛」，不只對政敵用連連看，即使同黨的前輩也不惜踹落谷底。

苗博雅諷刺，現在要社會大眾相信徐巧芯是「自己當議員、立委，老公當台中市府高官，明知大姑、姐夫有問題，還願意墊付100萬，甚至有威脅開槍等情事，卻只能隱忍不發」的誤入叢林小白兔。「這樣的人當立委，有能力讓國家更好嗎？」「徐巧芯過得了自己設下的道德檢驗標準嗎？」

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