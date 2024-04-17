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詹皇狂奪23分！湖人110:106贏鵜鶘NBA附加賽勝出　晉級西區季後賽

▲湖人「詹皇」LeBron James開啟全力模式，幫助球隊擊敗鵜鶘。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人「詹皇」LeBron James開啟全力模式，幫助球隊擊敗鵜鶘。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

西區第8種子NBA洛杉磯湖人今（17）日，在西區附加賽首場比賽對陣第7種子紐奧良鵜鶘，湖人本場靠著「詹皇」LeBron James轟下23分9助攻9籃板「準大三元表現」，與D’Angelo Russell末節關鍵三分，率領湖人以110:106戰勝鵜鶘，詹皇生涯第17次打進季後賽，將在季後賽首輪交手西區第2種子丹佛金塊。鵜鶘「怪物狀元」Zion Williamson拿下40分、11籃板、5助攻，但可惜在末節僅剩4分鐘時，在一記追平上籃後，因傷退場，無緣帶隊拿下勝利。

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湖人在首節開賽狀態不佳，單節被打出34:26攻勢，但進到次節，湖人攻防兩端都展現壓制力，除了僅讓鵜鶘單節僅拿下16分，更靠著團隊三分球單節6中4，在上半場結束以60:50領先鵜鶘。

進到第3節，湖人一度將領先優勢拉開至18分，但在最後3分鐘，鵜鶘打出一波12:4攻勢，將比分追至76:83，分差僅有8分落後。

來到末節，鵜鶘在末節5分鐘時，打出一波11:2的攻勢，一度在3分53秒時，靠著Zion Williamson放籃將比分追平，但隨後Zion Williamson也因此次攻筐，因傷退場。

比賽進入末節最後3分鐘，先是靠著LeBron James與Anthony Davis合砍6分穩住領先優勢，隨後D’Angelo Russell在末節最後50秒，送出一記關鍵3分穩住勝局，終場湖人就以110:106戰勝鵜鶘。

▲湖人Anthony Davis力扛內線，擺脫傷痛，面對老東家鵜鶘不畏懼。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人Anthony Davis力扛內線，擺脫傷痛，面對老東家鵜鶘不畏懼。（圖／美聯社／達志影像）
本場鵜鶘會輸的關鍵，除了團隊三分出手30中9、命中率僅有3成，陣中資深控衛CJ McCollum表現低迷恐是主因，全場上陣29分鐘，整場13投3中、三分球8中1僅拿下7分，表現可說是十分不合格。

鵜鶘「怪物狀元」Zion Williamson此戰為生涯季後賽首戰，就展現自己應有的宰制力，全場上場36分鐘，24投14中，拿下40分、11籃板、5助攻，但可惜在末節僅剩4分鐘時，在一記追平上籃後，因傷退場無緣帶隊拿下勝利。

▲洛杉磯湖人對上紐奧良鵜鶘的比賽末節，砍下40分的鵜鶘球星Zion Williamson突然離場，球隊最終也落敗，讓出西區第7種子。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人對上紐奧良鵜鶘的比賽末節，砍下40分的鵜鶘球星Zion Williamson突然離場，球隊最終也落敗，讓出西區第7種子。（圖／美聯社／達志影像）
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