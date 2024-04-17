詹皇狂奪23分！湖人110:106贏鵜鶘NBA附加賽勝出　晉級西區季後賽

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湖人在首節開賽狀態不佳，單節被打出34:26攻勢，但進到次節，湖人攻防兩端都展現壓制力，除了僅讓鵜鶘單節僅拿下16分，更靠著團隊三分球單節6中4，在上半場結束以60:50領先鵜鶘。
進到第3節，湖人一度將領先優勢拉開至18分，但在最後3分鐘，鵜鶘打出一波12:4攻勢，將比分追至76:83，分差僅有8分落後。
來到末節，鵜鶘在末節5分鐘時，打出一波11:2的攻勢，一度在3分53秒時，靠著Zion Williamson放籃將比分追平，但隨後Zion Williamson也因此次攻筐，因傷退場。
比賽進入末節最後3分鐘，先是靠著LeBron James與Anthony Davis合砍6分穩住領先優勢，隨後D’Angelo Russell在末節最後50秒，送出一記關鍵3分穩住勝局，終場湖人就以110:106戰勝鵜鶘。
本場鵜鶘會輸的關鍵，除了團隊三分出手30中9、命中率僅有3成，陣中資深控衛CJ McCollum表現低迷恐是主因，全場上陣29分鐘，整場13投3中、三分球8中1僅拿下7分，表現可說是十分不合格。
鵜鶘「怪物狀元」Zion Williamson此戰為生涯季後賽首戰，就展現自己應有的宰制力，全場上場36分鐘，24投14中，拿下40分、11籃板、5助攻，但可惜在末節僅剩4分鐘時，在一記追平上籃後，因傷退場無緣帶隊拿下勝利。
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