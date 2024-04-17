和牛EMPEROR檢舉獎金比年薪高！離職員工至少領72萬：還可往上加
主打日本和牛燒肉的台中「和牛EMPEROR」，遭離職員工爆料檢舉使用過期食材，衛生局稽查後也確實查獲「囤積過期食材」封存12項食材，認定違法重罰144萬，昨（16）日更勒令店家停業。依照揭發食安案件辦法，以開罰實收金額的50%作為檢舉獎金，預估和牛EMPEROR離職員工至少可領72萬，比不少餐飲業年薪還高！如果後續追查業者因其他違法事由再被開罰，檢舉獎金將可望再往上增加。衛生局長曾梓展還表示為獎勵吹哨者，本案將再發吹哨者獎金。
記者蕭涵云/台北報導
台中「和牛EMPEROR」燒肉店去年10月才風光開幕，今遭離職員工踢爆並檢舉「多次使用過期和牛」。衛生局到場稽查，封存和牛肉品、味噌、冷麵、日韓豆瓣醬、昆布高湯等12項食材，連濃縮飲料也過期，其中店家主打的和牛肉品竟逾期3～5個月、數量高達18箱219塊，令人驚訝。和牛EMPEROR於臉書聲明辯稱「報導中的冷凍肉品和一些過期的商品是我們為了提升服務品質所留下要給員工進行教育訓練的」；遭中市衛生局打臉「在使用區查到過期商品，認定有使用」，透露有60包過期冷麵是在料理區被開封的，連局長曾梓展受訪時都表示「高度懷疑」店家說法。
按時間推估，「和牛EMPEROR」燒肉店等於開業一個月食材就已過期！衛生局針對查獲12項過期食材開罰144萬，依照揭發食安案件辦法，以罰鍰實收金額之50%作為檢舉獎金，預估和牛EMPEROR離職員工至少可領72萬，比不少餐飲業年薪還高！後續還將追查這些食材究竟有無賣出、或讓民眾吃下肚等，如果業者因其他違法事由再被開罰，檢舉獎金將可望再往上增加。
此案除了檢舉獎金，衛生局長曾梓展也表示，為鼓勵吹哨者檢舉，「和牛EMPEROR」一案還將發出吹哨者獎金，「目前金額有待計算」，但依過去台中市經驗，最高獎金曾發到300萬元。依《食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵辦法》，所謂「吹哨者獎金」，根據主管機關得視檢舉內容及對案件查獲之貢獻程度，另發給檢舉人新臺幣10萬元以上200萬元以下之獎金；檢舉人現為或曾為被檢舉人之受僱人者，其獎金上限得提高至新臺幣400萬元。