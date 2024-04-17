台積電不去龍潭房價驚人漲幅曝！專家揭原因　1表看竹科6園區房價

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住商機構彙整實價登錄資料，統計新竹科學園區六大衛星園區所在行政區2023與2018年年房價發展。根據實價資料，2023年桃園市龍潭區平均房價約每坪19.1萬元，區域對比2018年平均房價約成長36.5%，漲幅仍相當驚人。
不怕龍科三期延宕，龍潭早有台積電、蘋果
住商不動產桃園龍潭加盟店店長陳月琴分析，龍潭中古單價站穩2字頭，2房物件含車位總價帶約800~1000萬元，與鄰近縣市相比具競爭力，區域頗受在地首購族與外來就業人口青睞。
目前雖說龍科三期擴建受阻，不過龍潭科學園區已開發多年，吸引多家科技巨擘在此設廠，園區內知名大廠有台積電先進封測三廠、友達電龍科廠、蘋果公司台灣分公司等，科技產業紅利加持，房市仍具保值性，因此剛需仍穩定支撐房價。
科技園區非萬靈丹，房市還要剛需支撐
另觀察實價，銅鑼科學園區所在的銅鑼鄉，歷經多年發展，平均成交單價仍維持約每坪12萬元上下，賴志昶分析，銅鑼鄉雖有科技產業加持，區域也有銅鑼車站等機能商圈，但在地人口尚不足2萬人，較屬苗栗房市蛋殼區，以至於區域房價變動幅度不大。
賴志昶提醒，雖說近年全台不少縣市由於科技產業紅利，區域房價出現大幅調升，不過科技園區並非「萬靈丹」，房市發展除經濟發展之外，也需在地機能、剛性需求支撐，並非一昧投資產業，即可炒作房價長期走紅，若消費族群以投機角度跟著園區買房，忽略在地房市未有足夠剛需支撐，最終恐怕將踢到鐵板。