簽約後2天地震「房屋到處是裂痕」傻眼　專家：尷尬期只能這樣做

台積電不去龍潭房價驚人漲幅曝！專家揭原因　1表看竹科6園區房價

▲台積電去年10月中宣布不在桃園龍潭擴廠蓋廠，但房仲業者觀察，龍潭近5年房價漲幅仍逾3成，相當驚人。（圖／NOWnews資料照）
▲台積電去年10月中宣布不在桃園龍潭擴廠蓋廠，但房仲業者觀察，龍潭近5年房價漲幅仍逾3成，相當驚人。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

台積電去年10月中宣布不在桃園龍潭擴廠蓋廠後，龍科三期擴建議題近日再掀討論，住商機構觀察新竹科學園區六大園區周邊房價，其中僅剩龍潭、銅鑼房價還有1字頭；另外，近期雖說龍科三期擴建暫緩，但龍潭房價仍成長逾3成，漲勢強勁。

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大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，龍潭區域房價為桃園市少數保持1字頭的行政區，區域雖說台積電不再擴廠，但科技園區產業紅利仍在，不少人仍期待未來發展。

住商機構彙整實價登錄資料，統計新竹科學園區六大衛星園區所在行政區2023與2018年年房價發展。根據實價資料，2023年桃園市龍潭區平均房價約每坪19.1萬元，區域對比2018年平均房價約成長36.5%，漲幅仍相當驚人。

▲新竹科學園區六大衛星園區房價統計。（圖／住商機構提供）
▲新竹科學園區六大衛星園區房價統計。（圖／住商機構提供）
不怕龍科三期延宕，龍潭早有台積電、蘋果

住商不動產桃園龍潭加盟店店長陳月琴分析，龍潭中古單價站穩2字頭，2房物件含車位總價帶約800~1000萬元，與鄰近縣市相比具競爭力，區域頗受在地首購族與外來就業人口青睞。

目前雖說龍科三期擴建受阻，不過龍潭科學園區已開發多年，吸引多家科技巨擘在此設廠，園區內知名大廠有台積電先進封測三廠、友達電龍科廠、蘋果公司台灣分公司等，科技產業紅利加持，房市仍具保值性，因此剛需仍穩定支撐房價。

科技園區非萬靈丹，房市還要剛需支撐

另觀察實價，銅鑼科學園區所在的銅鑼鄉，歷經多年發展，平均成交單價仍維持約每坪12萬元上下，賴志昶分析，銅鑼鄉雖有科技產業加持，區域也有銅鑼車站等機能商圈，但在地人口尚不足2萬人，較屬苗栗房市蛋殼區，以至於區域房價變動幅度不大。

賴志昶提醒，雖說近年全台不少縣市由於科技產業紅利，區域房價出現大幅調升，不過科技園區並非「萬靈丹」，房市發展除經濟發展之外，也需在地機能、剛性需求支撐，並非一昧投資產業，即可炒作房價長期走紅，若消費族群以投機角度跟著園區買房，忽略在地房市未有足夠剛需支撐，最終恐怕將踢到鐵板。
 

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