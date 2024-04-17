拍照也犯法！中國大學生遭控「竊取國家機密」 兼職攝影判刑5年
中國去年經過《反間諜法》的更新後，對「間諜行為」的定義範圍擴大又籠統，不少外企和投資者感到不安。近期一名上海大學生找到一份攝影兼差，只要在指定地點拍照就可領薪，沒想到最終卻遭中國當局以「為境外刺探」、「非法提供國家秘密」等罪名判刑5年有期徒刑。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國官媒《央視》、《澎湃新聞》報導指出，這名就讀於上海的劉姓大學生，為了減輕家庭經濟負擔，透過網路找到一份兼職打工，工作名稱是「數據調研員」，平常需要在每個禮拜的一、三、五爬到雇主指定大樓的頂樓，朝指定方向拍照，並將照片透過電子郵件傳給公司，就能輕鬆獲得人民幣1000元（約新台幣4484元）的報酬。
儘管劉姓大學生的父親曾提醒他「不要拍到涉密內容」，但劉男仍難擋「拍照就能賺錢」的誘惑，報導提到，劉男在拍攝期間曾將軍事設施拍入，最終被中國警政單位逮捕，上海市寶山區檢察院更以「為境外刺探」、「非法提供國家秘密」等罪名，判處劉姓學生5年有期徒刑。
寶山區人民檢察院第二檢察部主任趙健指出，由於劉姓大學生出入的高樓位置特殊，是監控盲區，過去也曾發生類似竊取機密的案件，因此檢方在事發後要求對該大樓進行管制，嚴格落實住戶登記，張貼警示標語，並更新監視器，以監控「頻繁出入的可疑人員」。
同時，趙健也稱「大學生社會經驗普遍不足，容易成為境外勢力的收買對象」，已向校方建議彌補國家安全教育課程的缺失，讓學生知曉國家安全相關知識、政策。