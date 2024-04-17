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影／詹皇穿上6號球衣！Curry第一次出征奧運　美國男籃背號大公開

▲美國男籃背號公佈，詹皇穿上6號球衣，Curry穿上4號。（圖／美國隊推特）
▲美國男籃背號公佈，詹皇穿上6號球衣，Curry穿上4號。（圖／美國隊推特）

記者吳政紘/綜合報導

2024巴黎奧運將在7月登場，美國男籃代表隊日前公布12位人選，今（17）日不但公布最後一位球員是洛杉磯快艇主將「可愛」Kawhi Leonard，全體奧運男籃名單跟背號也出爐，其中洛杉磯湖人「詹皇」LeBron James將穿上6號球衣，而金州勇士當家球星「咖哩小子」Stephen Curry首度打奧運，將穿上4號球衣。

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這屆美國男籃「夢幻隊」堪稱「封神」陣容，全部球員場均貢獻24.2分、7.0個籃板和5.6次助攻，三分球命中率39%，此外，LeBron James有2枚金牌，加上Kevin Durant有3枚金牌，以及其他球員加起來，共有10枚。

美國隊是由前NBA名將 Grant Hill所親自挑選，總教練是勇士隊的 Steve Kerr，而Grant Hil也親自到波士頓邀請Jayson Tatum跟Jrue Holiday。


以下為美國隊背號名單：

主帥：Steve Kerr（金州勇士）

中鋒：

Joel Embiid（費城76人）11號、Bam Adebayo（邁阿密熱火）13號、Anthony Davis（洛杉磯湖人）14號

前鋒：

LeBron James（洛杉磯湖人）6號、Kevin Durant(鳳凰城太陽）7號、Jayson Tatum（波士頓塞爾提克）10號、Anthony Edwards（明尼蘇達灰狼）5號、Kawhi Leonard（洛杉磯快艇）8號

後衛：

Stephen Curry（金州勇士）4號、Devin Booker（鳳凰城太陽）15號、Jrue Holiday（波士頓塞爾提克）12號、Tyrese Haliburton（印第安納溜馬）9號

美國男籃熱身賽賽程：（台灣時間）

7月11日—上午10:30—對陣加拿大—拉斯維加斯

7月16日—凌晨0:00—對澳洲—阿布達比

7月18日—凌晨0:00—對塞爾維亞—阿布達比

7月21日—凌晨3:00—對南蘇丹—倫敦

7月23日—凌晨3:00—對德國—倫敦

美國男籃奧運小組賽賽程：（台灣時間）

7月28日—23:15—對塞爾維亞

8月1日—凌晨3:00—對南蘇丹

8月3日—23:15—對波多黎各賽區勝者

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