影／詹皇穿上6號球衣！Curry第一次出征奧運　美國男籃背號大公開

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美國隊是由前NBA名將 Grant Hill所親自挑選，總教練是勇士隊的 Steve Kerr，而Grant Hil也親自到波士頓邀請Jayson Tatum跟Jrue Holiday。以下為美國隊背號名單：
主帥：Steve Kerr（金州勇士）
中鋒：
Joel Embiid（費城76人）11號、Bam Adebayo（邁阿密熱火）13號、Anthony Davis（洛杉磯湖人）14號
前鋒：
LeBron James（洛杉磯湖人）6號、Kevin Durant(鳳凰城太陽）7號、Jayson Tatum（波士頓塞爾提克）10號、Anthony Edwards（明尼蘇達灰狼）5號、Kawhi Leonard（洛杉磯快艇）8號
後衛：
Stephen Curry（金州勇士）4號、Devin Booker（鳳凰城太陽）15號、Jrue Holiday（波士頓塞爾提克）12號、Tyrese Haliburton（印第安納溜馬）9號
美國男籃熱身賽賽程：（台灣時間）
7月11日—上午10:30—對陣加拿大—拉斯維加斯
7月16日—凌晨0:00—對澳洲—阿布達比
7月18日—凌晨0:00—對塞爾維亞—阿布達比
7月21日—凌晨3:00—對南蘇丹—倫敦
7月23日—凌晨3:00—對德國—倫敦
美國男籃奧運小組賽賽程：（台灣時間）
7月28日—23:15—對塞爾維亞
8月1日—凌晨3:00—對南蘇丹
8月3日—23:15—對波多黎各賽區勝者