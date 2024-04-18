陳芳語爆偷吃謝和弦！Keanna保證是真的 1條件曬證據：看誰偽善
謝和弦前妻Keanna於13日爆料陳芳語（Kimberley）昔日在錄音室趁著她離開後，與謝和弦發生關係。陳芳語15日透過經紀公司駁斥「內容純屬子虛烏有！」Keanna近日在IG跟網友互動，有人問到「只想知道Kimberly的事情真的假的？」Keanna回答「真的」，她也隔空向兩人喊話，「請授權我公開證據。」
記者薛羽彤／綜合報導
Keanna爆料陳芳語昔日在錄音室與謝和弦發生關係，兩人起初對此都不回應，陳芳語15日又發出聲明，「內容純屬子虛烏有，華風數位與Kimberley陳芳語不希望浪費社會資源回應不實言論。若再有侵害Kimberley陳芳語名譽之不實謠言，華風數位將協助Kimberley陳芳語主張其法律上之權利。」
Keanna透露當時是看謝和弦手機才發現此事，謝和弦對她自白時自己都有錄音存證。Keanna近日在IG上回覆網友提問，她強調爆料陳芳語的事是真的，「我都說請公開授權我公布有什麼證據，給大家看看是誰偽善又囂張」，她也放話要對方告她，好讓她可以拿著證據去法院自證，「讓甜心對粉絲說的保證變法院認証，一切不就會塵埃落定了」。
Keanna分析給網友聽，表示陳芳語跟謝和弦兩個大砲性格的人，一個不敢回應，一個只敢發止血的聲明稿，「然後裝沒事趕快曬恩愛轉移話題，就知道是誰在說謊了吧！」
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