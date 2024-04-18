勇士有Curry就不會重建、K湯對自由市場「持開放態度」　前路茫茫

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K湯對自己表現感到失望 還未想到續約的事
對此，Thompson在賽季結束記者會上透露，自己對此役投籃手感不佳感到失望，之後抬頭在看台上看到了一位穿著11號球衣的球迷，這讓他感到很開心，「考慮到我在這裡做到的成就，這對我來說是個圓滿的時刻。」
「你們都不問這個當下的問題嗎？太荒謬了。」被追問自己續約的事，Thompson在記者會上莞爾的回應道，他說今天是18日，自由市場開放是7月2日，他還有一些時間可以思考未來。
K湯稱，自己還沒想到續約這方面的事，「我們剛剛度過一個賽季，投入了很多心力去打比賽，對此全力以赴，所以我並沒有想太多。 因為我研究了我們經歷的這個過程，這是一個充滿起伏的過程，但最終我個人和我們的團隊盡了一切努力，試圖贏得盡可能多的比賽。」
知名記者Shams Charania表示，Thompson對於投入自由市場持非常開放的態度，「如果他找到下家，這將是他一生中所必須做出最艱難的決定，他必須給Steph（Curry）和Drranmond（Green）打電話 ，說他必須走了。」
K湯若索要頂薪、勇士是否要留？球團陷入兩難
在此之前，鳳凰城太陽隊剛剛和射手Grayson Allen簽下一份4年總價7000萬美元的續約合約，他和Thompson定位相似，都是球隊重要射手；而塞爾提克也和後衛Jrue Holiday完成4年1.35億美元的續約，兩人年紀相仿，也都是冠軍後衛。
根據ESPN記者Zach Lowe在專欄中的說法，勇士內部對於目前的陣容強度存在一些分歧，但只要Stephen Curry還在，勇士就不會選擇擺爛重建，而會選擇保持較低的競爭力（low-end contention），勇士將堅持運用好Curry剩下的巔峰賽季。
那麼，如果K湯想要拿到和Holiday相近的薪資，勇士就將陷入兩難，因為一方面勇士老闆Joe Lacob希望能擺脫龐大的豪華稅，而一方面留下Thompson對於保持陣容和安撫Curry、Green等功臣又很重要。
如果勇士要留下Thompson、並試圖提升競爭力，那麼勇士有什麼補強手段呢？Zach Lowe聲稱，Andrew Wiggins的合約在任何交易中都被當作「負資產」，要求勇士提供其他有價值的資產作為補償，他還剩下3年將近9000萬的合約。勇士可能不得不提供未來潛力，但根據他們在2022年之後的操作，這又和球隊的未來計畫相違背。
在2019年之後，勇士沒打進季後賽的時候，比他們打進季後賽的時候更多，只是2022年他們一舉登頂，拿下鞏固王朝地位的第4冠。如今想要再次嘗試辦到，球隊在休賽季將有很大的挑戰要去克服。
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