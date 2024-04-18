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日幣新低飛日本最划算！易遊網限7天打39折　雙人房每晚1250元起

▲易遊網即日起限定7天，針對日本住宿推出39折優惠，每晚1250元就能入住「那霸阿札特飯店」，位置極為優越，距離輕軌安里站步行不用1分鐘。（圖／易遊網提供）
▲易遊網即日起限定7天，針對日本住宿推出39折優惠，每晚1250元就能入住「那霸阿札特飯店」，位置極為優越，距離輕軌安里站步行不用1分鐘。（圖／易遊網提供）

記者葉盛耀/綜合報導

根據交通部觀光署統計，2024年1月份台灣民眾赴日旅遊突破50萬人次，足見國人對於日本的喜愛。而近期日幣又來到新低點，再加上外交部領事事務局舉辦「出國登錄月月抽」活動，出國就有機會抽中新台幣5000元旅遊補助，飛日本將能省超大一筆。易遊網今(18)日推出為期7天的【全球訂房會員週】限時促銷，祭出全球飯店下殺39折起的爆省折扣，日本地區有近150間飯店全面激降5折起，最低每晚只要1,250元起。而旅遊電商平台KKday也分享日本東京新玩法，包含「東京彩虹驕傲2024」活動，與街頭卡丁車體驗、穿日本校服體驗等。

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易遊網此次【全球訂房會員週】，時間為即日起至4月24日止，只要登入會員預訂飯店即享好康價。像是東京飯店推薦「東京淺草集市廣場酒店」，鄰近東京地鐵銀座線、都營淺草線、都營大江戶線三線地鐵站，交通便捷，每晚含稅2,090元起；與東京地鐵東西線高田馬場站出口直接連通的「東京VESSEL INN高田馬場站前酒店」，到站即達飯店，選用席夢思床墊，每晚含稅3,440元起。

▲「東京淺草集市廣場酒店」，鄰近東京地鐵銀座線、都營淺草線、都營大江戶線三線地鐵站，在易遊網下訂，每晚含稅2,090元起。（圖／易遊網提供）
▲「東京淺草集市廣場酒店」，鄰近東京地鐵銀座線、都營淺草線、都營大江戶線三線地鐵站，在易遊網下訂，每晚含稅2,090元起。（圖／易遊網提供）
想到大阪京都旅遊，推薦2023年新裝修的四星級酒店「大阪心齋橋DEL style酒店 by 大和ROYNET」，主打寬敞舒適的住房空間，且距離大阪必逛的心齋橋商圈，從地鐵站步行只要3分鐘即達，每晚含稅2,450元起；想玩大阪環球影城，推薦步行4分鐘即達樂園的「大阪環球影城港灣酒店」，每晚含稅3,400元起；「京都M’s Est 四條烏丸酒店」是具有設計感的小型旅店，小而美的精巧客房簡約潔淨，每晚含稅只要1,730元起，高CP值的房價非常適合小資或是獨旅旅客

▲「京都M’s Est 四條烏丸酒店」是具有設計感的小型旅店，每晚含稅只要1,730元起。（圖／易遊網提供）
▲「京都M’s Est 四條烏丸酒店」是具有設計感的小型旅店，每晚含稅只要1,730元起。（圖／易遊網提供）
若是到沖繩旅遊，易遊網表示，兩間平價飯店一定要放入預訂清單，「那霸阿札特飯店」客房簡單舒適，且距離輕軌安里站步行不用1分鐘，到沖繩必逛的國際通也只要3分鐘，位置極為優越，會員週祭出5折起的優惠價，每晚含稅只要1,250元起；四星級的「那霸安迪魯酒店」以傳遞「瞬息萬變的藝術與文化之當下」為理念，將藝術概念融入於飯店設計中，展現有別其他飯店的精緻質感，每晚含稅2,050元起。

易遊網【全球訂房會員週】限時下殺7天，除了把握此波優惠價之外，以易遊網APP訂房輸入指定折扣碼，最高還可再享700元折扣。會員週期間限定折扣碼「april250」，單筆滿2,500元現折250元；若單筆滿6,000元且使用玉山易遊卡結帳，輸入「ezspring450」可現減450元。此外，還有早鳥折扣碼，入住日90天前訂房，單筆滿5,000元輸入「spring500」，即可享500元早鳥折扣，若以玉山易遊卡結帳，輸入「ezspring700」則可再折700元。

另外，旅遊電商平台KKday也分享日本東京新玩法，包含4月19日-4月21日將舉辦的「東京彩虹驕傲2024」活動，鎖定廣大彩虹男孩、彩虹女孩們，主打原宿、新宿、澀谷等鄰近商圈的新玩法體驗，更與日本電視台TBS綜藝節目合作，於新宿歌舞伎町知名同志酒吧「Hige Girl」推出跨性別女裝秀。位於新宿歌舞妓町的知名同志酒吧，以有趣生動的喜劇及歌舞表演呈現，可邊享用美食邊欣賞，售價1,860元起。

東京澀谷則有「街頭卡丁車」體驗，可徜徉在澀谷十字路口、創造難忘回憶，售價2,960元起，另外，體驗過日本和服覺得意猶未盡，現在還能體驗穿日本校服，與姐妹、另一半在原宿街頭拍出網美照，售價935元起。

▲到日本不僅可體驗穿和服，KKday推出體驗穿日本校服，與姐妹或另一半在原宿街頭拍出網美照，售價935元起。（圖／KKday提供）
▲到日本不僅可體驗穿和服，KKday推出體驗穿日本校服，與姐妹或另一半在原宿街頭拍出網美照，售價935元起。（圖／KKday提供）
日本各種特色咖啡廳，也是不少人必朝聖的景點，KKday推薦「原宿mipig迷你豬咖啡廳」，一邊與可愛迷你豬互動、一邊享用甜點套餐，售價955元起，還有「澀谷女僕咖啡廳」，體驗女僕的超萌服務，售價815元起。另外，KKday持續推出4-6月出發的東京優惠機票，五天來回機票只要8,888元起，東京五日機加酒則是11,300元起。

▲「原宿mipig迷你豬咖啡廳」，一邊與可愛迷你豬互動、一邊享用甜點套餐，售價955元起。（圖／KKday提供）
▲「原宿mipig迷你豬咖啡廳」可一邊與可愛迷你豬互動、一邊享用甜點套餐，售價955元起。（圖／KKday提供）

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