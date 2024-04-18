替徐巧芯抱屈！ 國民黨：黃捷媽疑似加老鼠會難道是「老鼠捷」？

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柳采葳提到，今年2月的時候，高雄市警方才破獲了一個重大的詐騙集團，是利用網路的金流進行詐騙，有一個女生總共損失至少5000萬新台幣，還有工程師受到詐騙，這些詐騙案都發生在高雄，她質問黃捷，有努力了解、有盡力解決嗎？柳采葳批評，黃捷針對這些詐騙案，在立法院都沒有提出修法，只看到黃捷對徐巧芯進行政治攻擊。
柳采葳也進一步批評民進黨立委吳思瑤，拿蘇嘉全跟蘇震清的案來類比，攻擊徐巧芯，不但是搞不清楚重點，更是搞不清楚狀況。柳采葳點出，民進黨現在就是輸不起，面對不了徐巧芯的監督，乾脆攻擊在野黨，進行政治報復。柳采葳說，如果民進黨把攻擊在野黨的心力十分之一來解決詐騙案，台灣很快就能脫離詐騙之島的惡名。
桃園市議員凌濤凌濤則指出，到這幾年數位發展部成立之後，越是打詐，詐騙越是猖獗。數發部宣布，成立200億打詐基金，詐騙金額卻垂直升高，在去年已經高達3萬5000件，金額共79億。他諷刺的說，難怪人家都說蔡政府上任最大的亮點就是數發部長唐鳳，現在卸任最大的亮點也是唐鳳。因為唐鳳終於要走人了。
凌濤更近一步批評，詐騙問題嚴重，但是民進黨竟還活在平行時空，台灣人民受到詐騙案高度侵害，行政院竟然表示情況還好，台灣詐欺損失全球只23名，還低於新加坡、瑞士。凌濤批評，有這一種不要臉的官員，實在是讓人家看不去。
凌濤表示，台灣的詐騙金額近年總詐騙金額高達2000億元，佔全台灣GDP的一個百分點，是所有已開發國家第一名，居所有已開發國家之冠。而且每天有16.8%的國人收到詐騙的訊息。他以自身的例子提到，昨天就在手機接到一封123留言，擔心是緊急的選民服務而回撥，才發現根本就是詐騙。人民每天都在接到詐騙訊息，我們的行政部門還在大言不慚。
凌濤更批評，最荒謬的就是詐騙集團的護航門神，竟然就在政府部門！NCC本來是掌管資訊的重要部門，2023年前幾個月來台灣的大陸的觀光客只有2萬多，但是中國大陸人士用的漫遊卡竟然發超過100萬，中間的97萬，被質疑就是拿去做詐騙集團使用。主管的NCC委員竟然還被揭發，違反旋轉門條款，去當詐騙集團的門神，難怪NCC管不好。
凌濤續批，連詐騙集團都比民進黨政府還認真。他說，民進黨政府根本是只會抹黑、吹噓的嘴砲打詐國家隊，全台灣人民都看在眼裡。他批評，民進黨政府，在520之後，如果今年的打詐件數跟金額如果沒有具體的下降，就再次證明民進黨政府就是一個失能的執政團隊。