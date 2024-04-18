買房後多久轉手！專家揭房市「7年之癢」 房地合一這稅級暴增2倍
觀察2023年的房地合一稅的各適用稅率件數，成長最多的是稅率10%級距，2023適用件數1523件，年增2.2倍，反映2016年以來適用自用滿6年400萬元免稅的屋主開始變多，房市開始出現7年之癢的轉手趨勢。
記者徐銘穗/綜合報導
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，隨時間推移2016年後買進的不動產，符合6年400萬免稅的民眾數量逐漸增加，加上過去一段時間房地產價格出現大幅上揚，因此統計也發現扣除400萬免稅額後，還須繳納10%稅率的案件數開始明顯成長，顯示去年就有1523筆適用房地合一稅10%的個案。
統計財政部公布去年個人房地合一稅的適用稅率與件數，比例最高的是適用20%的稅率，共有3.7萬筆適用，占比高達1/3，曾敬德表示，從稅率來看，較多民眾可以接受是超過5年，20%的房地合一稅率，畢竟房地合一稅持有時間越久稅率就降低，少繳就是賺。
至於成長最多的則是房地合一稅率10%的級距，統計有1523件適用，占比從前一個年度的0.4%，大幅增加到1.4%，不過仍有2.8萬件，將近1/4的比例屬於房地合一稅無應繳納稅額，可能扣除相關成本費用後，沒有獲利，但也有可能是適用400萬免稅額度後，不需再繳納的狀況。
曾敬德表示，房地合一稅在房價大漲後，不動產持有人會特別有感，雖然政策上有提供重購退稅，或者持有滿6年自用400萬的免稅額度，不過要留意相關設籍等條件，同時有成本或費用產生時，也要留有收據、發票甚至是裝修的契約書與廠商付費的金流證明等。