不是鼎泰豐！孫藝真吃小籠包在這家「完整菜單」曝 還力讚一道菜
南韓女神孫藝真（也譯孫藝珍）出道25年於日前首次訪台，一舉一動都引人注目，繼住宿的飯店被爆出是台北漢來大飯店之後，她品嚐小籠包的餐廳也被公開，原來並非是鼎泰豐，而是同樣位在台北101內85樓的高樓餐廳「捌伍添第」，業者也於臉書公布當天孫藝真所吃到的所有菜色菜單，其中還有一道菜，特別被孫仙大力稱讚。
記者葉盛耀/綜合報導
因為「捌伍添第」位在101的85樓，而鼎泰豐101商場內的B1，因此大家都誤以為孫藝真前晚吃的是鼎泰豐。一直到今（18）日，「捌伍添第」於臉書大方公開，所有粉絲們才恍然大悟，且業者還曝光完整菜單，當晚孫仙吃到的菜色有添第叉燒皇、捌伍片皮鵝、焗釀鮮蟹蓋、鮑魚雲吞雞湯、水煮龍蝦球、酥皮蛋撻。
業者提到，孫藝真當晚是在隱密包廂內用餐，而這整套餐是為了她而專程客製化搭配，但是民眾同樣也可提早預約到。除了孫藝真一直想吃而終於一償宿願的小籠包之外，她還特別稱讚「焗釀鮮蟹蓋」這道菜，此菜色是經典粵菜料理，做法是將蟹肉手工取出，與洋蔥碎一起拌炒後，重新鋪入蟹蓋中，接著抹上蛋液及麵包粉入烤箱烤過，並搭配巴薩米可醋珠，是米其林級主廚謝文所改變而添加的新意。不用辛苦地拆蟹，也能嚐到蟹肉鮮美，是這道菜的特點，而這正好也很迎合女神美好形象。
至於孫藝真入住的飯店與房型，也被爆出是台北漢來大飯店的豪華套房，每晚訂價2萬5千元，每個房間規格佔地為18坪，附獨立客廳及65吋電視，衛浴空間規劃雙洗手台，還有大面落地窗採光明亮，是其特色。