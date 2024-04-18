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影／富邦悍將夾殺還差點失誤！主播錢公抓狂大吼：逼回去就好了啊

▲富邦悍將守備大亂，夾殺還差點失誤！主播「錢公」錢定遠抓狂大吼：逼回去就好了啊。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將守備大亂，夾殺還差點失誤！主播「錢公」錢定遠抓狂大吼：逼回去就好了啊。（圖／富邦悍將提供）

記者吳政紘/綜合報導

中職富邦悍將今（18）日在新莊球場迎戰中信兄弟，5局上遇到蘇緯達打擊，結果他打給投手藍愷青，原本企圖要夾殺三壘跑者，但因為捕手戴培峰傳球發生瑕疵，也一度要「失誤」，讓體育主播，綽號「錢公」的錢定遠抓狂大吼，「搞什麼啊！逼回去就好了啦。」當場暴怒，引發球迷熱議。富邦悍將最後以2:6落敗，而不少球迷也紛紛「敲碗」，稱讚錢定遠真性情。

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富邦悍將今年開季一度又墊底，還好台鋼雄鷹6連敗，讓富邦不至於又讓人「期待又受傷害」，但富邦悍將話題滿滿，陳金鋒接任主帥，球隊昨日也有反指標「國師」台南Josh到場應援。結果卻以10:4大勝中信兄弟。

▲看到富邦悍將守備，體育主播錢定遠抓狂大吼(右)，球評潘忠韋(左)(圖片截自momo sport youtube頻道)
▲看到富邦悍將守備，體育主播錢定遠抓狂大吼(右)，球評潘忠韋(左)(圖片截自momo sport youtube頻道)
沒想到今天比賽富邦先發投手羅戈4局就失2分退場，5局左投藍愷青上場，又遇到隊友夾殺不成的狀況，讓錢定遠抓狂大吼。

5局上岳政華、陳子豪都敲安上壘，加上許基宏短打推進到二、三壘，蘇緯達打擊，結果他敲出投手前滾地球，藍愷青一度要夾殺岳政華，卻又傳給補位的野手，結果捕手戴培峰上前也要觸殺也來不及，傳一壘又差點失誤，讓錢定遠抓狂。

只見錢定遠說：「逼回去就可以了！.......Safe!，搞什麼啊！再回一壘，逼回去就好了啦，兩個人都佔一個壘位就出局了嘛。」語氣十分激昂。

根據棒球規則夾殺的定義，「即使在壘間進行夾殺，其他跑者也可以前進至下個壘包。也有作戰是讓一壘跑者故意陷入夾殺，讓跑者盜壘上二壘。此外，逃回至原本壘包的跑者與夾殺時完成進壘的跑者同時到達同個壘包的情形之下，壘包的占有權將歸於前跑者，因此後跑者在觸壘後，也會在被觸殺後出局。」因此錢定遠希望富邦球員知道，只要踩在三壘，或是傳到二壘，就可以讓「後位跑壘員」出局。

63歲的錢定遠是富邦悍將御用主場的賽事主播，他常以「這只是一個平凡的飛球」來吸引球迷，或告知大家這是「富邦主場」的賽事，因此播報風格比較會偏主隊，不過這也是他的個人鮮明風格，其實他播報賽事超過2000場，而且不管三級棒球、中職、大聯盟等大小賽事都難不倒他，十分專業。

1989年錢定遠時任中廣新聞網主播，初次接觸棒球轉播。1990年，中華職棒元年，錢定遠開始轉播中職比賽，1994年之後也曾任職於TVIS及年代MUCH台賽事主播，台灣大聯盟、中職賽事他都一直有轉播，甚至大聯盟賽事，也可以聽到他的聲音。

現場球迷也抱著「看好戲」的心態，並且現場也大吼，不少球迷看到影片紛紛留言，「說個笑話 富邦悍將」、「錢公可能需要降血壓藥」、「歡樂的宇宙邦最對味」等留言支持。

錢定遠小檔案：

綽號：錢公、錢定邦

出生年月日：1960年7月1日（63歲）

出生地：屏東縣

學歷：中原大學化學系

婚姻狀態：已婚

經歷：中廣新聞網、年代MUCH TV、TVIS主播、自由接案主播，2018年起接手富邦悍將主場轉播

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