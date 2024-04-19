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42歲女星台北市擁4房！月收租破10萬　買房心法：隨時隨地在看房

▲42歲女星鍾欣怡和製作人丈夫孫樂欣，共同在台北市擁有4間房產，月收租超過10萬元。（圖／翻攝鍾欣怡臉書）
▲42歲女星鍾欣怡和製作人丈夫孫樂欣，共同在台北市擁有4間房產，月收租超過10萬元。（圖／翻攝鍾欣怡臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

因演出台視戲劇《雨後驕陽》一炮而紅的女星鍾欣怡，日前剛過了42歲生日，和知名製作人孫樂欣老公婚後育有2名子女，夫妻倆結婚10年，積極在台北市購屋，利用房產守財，2人目前在台北市擁4間房產，每月總收租破10萬元。鍾欣怡曝買房心法就是，隨時隨地都在看房。

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《鏡週刊》報導，鍾欣怡產後積極在臉書開直播，和粉絲聊保養、育兒經，一周後就吸引國際知名保養品牌上門，希望她能直播銷售，曾一口氣接到10個代言，年收入超過千萬元，自認因為比別人勇敢、也更努力一點，才能成功轉換跑道，身兼主持人和KOL。

▲鍾欣怡4月17日剛過生日，開心和老公孫樂欣及一雙兒女合影。（圖／翻攝鍾欣怡臉書）
▲鍾欣怡4月17日剛過生日，開心和老公孫樂欣及一雙兒女合影。（圖／翻攝鍾欣怡臉書）
鍾欣怡也分享夫妻理財之道，是利用房產守財。她因過往租屋經驗，深知女生對租屋要求相對嚴謹，因此買次買房都以「女生需求」出發，如捷運走5分鐘內要到、20年店裡大樓，要有管理員、附近有超市等，入手後也會重新裝潢整修，租金貴一點，但也能找來優質房客簽長約。

她也分享買房心法，一是夫妻倆隨時隨地都在看屋，一年至少看超過百間房子，也與房仲搏出好感情，實際成交過幾次後，就成為房仲VIP，能優先看到還沒釋出到市場上的好房；二要挑中正、大安、內湖3區15至20坪獨立套房或20至30坪的2房產品為主；三則是最好有管理員、捷運站步行5分鐘內到達，生活機能佳的物件為佳；四則是查看實價登錄行情，找出開價約高出實價登錄行情1％的賣家洽談。

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