內政部發布2023年Q4房貸負擔率　全台房價「合理負擔」只剩2縣市

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內政部說明，房貸負擔率為計算中位數所得家庭購買住宅時，每月支付房貸金額占家戶可支配所得的比率，藉此反映購屋房貸負擔情形。
2023年第4季，因全國中位數住宅價格較上季上升2%（由900萬元升至918萬元），使負擔率增加0.84%；而中位數家戶可支配所得略為上升0.89%（由91.27萬元增加至92.08萬元），使得負擔率減少0.37%；再加上新青年安心成家貸款方案實施，本季五大銀行新承做房貸平均利率降至2.076%，使得負擔率減少0.05%。經綜合計算，本季負擔率較上季微增0.41%。
本季6都房貸負擔率部分，其中以桃園市、新北市較上季上升0.73%、0.66%增幅較大；臺北市、高雄市微幅上升0.09%、 0.12%次之；臺中市、臺南市則分別微降0.08%及0.2%，其中臺南市已連2季下降，主要因家戶可支配所得提高所致。
6都以外縣市，嘉義縣、基隆市的房貸負擔率維持低於3成，民眾房貸負擔較輕；其他縣市房貸負擔率則多介於3成至4成間，其中，新竹縣市房貸負擔率季增近1.7%較大，新竹縣房貸負擔率並首度超過4成(41.6%)，屏東縣也超過3成(30.84%)，其餘縣市則多為微幅變動。
另外，在住宅價格指數部分，2023第4季全國住宅價格指數為136.2，相較上季上漲2.27%，較2022年同季上漲6.81%。內政部表示，本季全國整體房市為量價俱增情形，從長期趨勢觀察，2023年住宅價格指數平均季漲幅為1.66%，呈現持續上漲，但相較2021、2022年漲幅2.09%、2.07%縮小。
反映在房市交易上，2023第4季全國建物買賣登記棟數為8萬8217戶，較上季7萬9812戶增加10.53%，較2022年同季7萬4170戶增加18.94%，交易量回穩轉增，並進而推升住宅價格指數增加2.27%，漲幅較上季微幅擴大。整體而言，2023第4季房市交易市況呈現量價俱增情形。
在6都住宅價格指數部分，2023第4季指數均較上季上漲，其中以高雄市上漲2.71%、臺中市2.59%、桃園市2.4%漲幅較大，其次為臺北市上漲1.93%、新北市1.58%，臺南市則為微幅上漲0.15%。