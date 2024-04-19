竹科三期初審過了！列台積電擴廠備援　國土署：桃竹苗大矽谷成型

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國土署指出，目前新竹縣政府依據都市計畫法第26條規定辦理通盤檢討，計畫總面積約454公頃，擬規劃產業專用區、住宅區、農業區、保護區及公共設施用地等，其中約300公頃土地預計以區段徵收方式開發。
經專案小組委員及與會機關代表充分討論後，考量本計畫歷經4次初審、議題已聚焦，且經確立納入「桃竹苗大矽谷計畫」，有關陳情民眾訴求保留農業區部分，已配合劃設56公頃農業區，並保留農業生產環境所需之灌溉圳路；既有建築物密集地區亦配合調整為住宅再發展區。
國土管理署表示，本次新竹縣政府也配合行政院政策初步規劃整體開發面積之3%土地作為做社會福利設施用地，土地徵收的公益性與必要性已大幅強化，故專案小組初步建議原則同意，並請縣府送內政部土地徵收審議委員會報告，就區段徵收之公益性及必要性提供具體意見。後續俟公益性及必要性評估報告確定，由縣府檢討修正計畫內容到國土管理署後，將儘速提請內政部都市計畫委員會大會審議。
竹東鎮目前人口約9.64萬人，戶數3.62萬戶，據《樂屋網》資料顯示，近一年房市成交單價為每坪34.65萬，新屋成交單價則是每坪37.65萬，漲幅22.92%。行政區位於新竹市東區的東側，主要分為竹中車站、二重埔、竹東車站以及榮總4大生活圈，其中又屬竹主東車站最為繁榮，有各大連鎖店家進駐。