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竹科三期初審過了！列台積電擴廠備援　國土署：桃竹苗大矽谷成型

▲竹東市區機能成熟，交通也發達，也吸引不少竹科前去購屋。（圖／住商不動產提供）
▲竹東市區機能成熟，交通也發達，也吸引不少竹科前去購屋。（圖／住商不動產提供）

記者徐銘穗/綜合報導

延宕了40年的北台灣最後一塊完整園區空地「新竹科學園區第三期」（簡稱「竹科三期」），今（19）由國土管理署召開第5次都計專案小組會議審議。國土署稍早發新聞稿表示，總面積454公頃的竹科三期案，已獲專案小組初步建議「原則同意」，確立納入「桃竹苗大矽谷計畫」，後續將進入徵地程序。據悉，竹科三期將比照竹科引進6大產業，亦即台積電（2330）未來要擴廠尋地，竹科三期將在備援名單上。

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新竹縣竹東鎮工研院附近地區從1987年劃定為竹科三期用地，當時在當地地主強烈反對之下，國科會1995年即行為放棄區段徵收，轉往發展竹南園區。但隨著竹科新竹、竹南、龍潭園區使用率皆為98％以上，在竹科寶山二期擴建計劃展開後，竹科三計畫再度回到討論之列。

國土署指出，目前新竹縣政府依據都市計畫法第26條規定辦理通盤檢討，計畫總面積約454公頃，擬規劃產業專用區、住宅區、農業區、保護區及公共設施用地等，其中約300公頃土地預計以區段徵收方式開發。

▲竹科三期都市計畫範圍面積453.94公頃。（圖／新竹縣政府提供）
▲竹科三期都市計畫範圍面積453.94公頃。（圖／新竹縣政府提供）
經專案小組委員及與會機關代表充分討論後，考量本計畫歷經4次初審、議題已聚焦，且經確立納入「桃竹苗大矽谷計畫」，有關陳情民眾訴求保留農業區部分，已配合劃設56公頃農業區，並保留農業生產環境所需之灌溉圳路；既有建築物密集地區亦配合調整為住宅再發展區。

國土管理署表示，本次新竹縣政府也配合行政院政策初步規劃整體開發面積之3%土地作為做社會福利設施用地，土地徵收的公益性與必要性已大幅強化，故專案小組初步建議原則同意，並請縣府送內政部土地徵收審議委員會報告，就區段徵收之公益性及必要性提供具體意見。後續俟公益性及必要性評估報告確定，由縣府檢討修正計畫內容到國土管理署後，將儘速提請內政部都市計畫委員會大會審議。

竹東鎮目前人口約9.64萬人，戶數3.62萬戶，據《樂屋網》資料顯示，近一年房市成交單價為每坪34.65萬，新屋成交單價則是每坪37.65萬，漲幅22.92%。行政區位於新竹市東區的東側，主要分為竹中車站、二重埔、竹東車站以及榮總4大生活圈，其中又屬竹主東車站最為繁榮，有各大連鎖店家進駐。

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