影／鈴木一朗在日職賺20億！轉戰大聯盟「零存款」　真實原因曝光

李智凱體操世界盃鞍馬「摘銀」！無緣提前拿奧運資格　恩師給鼓勵

▲李智凱最終在決賽以15.400屈居銀牌，無緣在此拿下巴黎奧運資格，接下來取得門票的難度很高。不過恩師林育信對子弟兵的表現給予鼓勵，認為他是永遠的「體操英雄」。（圖／亞塞拜然體操總會）
▲李智凱最終在決賽以15.400屈居銀牌，無緣在此拿下巴黎奧運資格，接下來取得門票的難度很高。不過恩師林育信對子弟兵的表現給予鼓勵，認為他是永遠的「體操英雄」。（圖／亞塞拜然體操總會）

記者黃建霖/綜合報導

「鞍馬王子」李智凱在體操世界盃杜哈站暨奧運資格賽預賽最後一搏，預賽以總分15.400分搶下第1名，晉級決賽。李智凱最終在決賽以15.400屈居銀牌，無緣在此拿下巴黎奧運資格，接下來取得門票的難度很高。不過恩師林育信對子弟兵的表現給予鼓勵，認為他是永遠的「體操英雄」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李智凱在體操世界盃卡達杜哈站男子鞍馬預賽，以15.400分高居第1，晉級決賽，也讓自己還有機會來爭取巴黎奧運門票。教練林育信說，決賽將難度分提高，唯一目標就是摘金。

▲台灣「鞍馬王子」李智凱在體操世界盃亞塞拜然巴庫站男子鞍馬決賽，和美國好手內多羅西克（Stephen Nedoroscik）並列金牌，還有機會取得奧運資格。（圖／亞塞拜然體操總會）
▲台灣「鞍馬王子」李智凱在決賽以6.6的難度分、8.800的難度分，總分取得15.400，表現相當不錯。（圖／亞塞拜然體操總會）
李智凱這次由於之前的成績不理想，從去年世錦賽開始，到今年埃及開羅站、德國科特布斯站成績都差強人意，因此在本站就算摘金也未必能得到運資格，得看哈薩克好手Nariman Kurbanov的發揮。

最終這一站李智凱在決賽以6.6的難度分、8.800的難度分，總分取得15.400，表現相當不錯，但是不敵約旦好手Ahmad Abu Al-Soud，拿下銀牌。 Kurbanov則獲得第4名，李智凱要拿奧運門票還得再等等。

最終世界盃4站之中， Abu Al-Soud以積分85分排第1， Kurbanov以70分居次，李智凱只有63分，排名第3。現在李智凱只剩下5月亞錦賽拚全能金牌或是以外卡身分取得奧運資格，但難度很高。

林育信賽後IG發文寫道：「決賽超優質的表現，結果真的⋯真的有點不捨，但我們都盡力了！智凱永遠是我們體操英雄。翻滾吧！男孩～加油！」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

鞍馬好手李智凱資格賽第1闖世界盃冠軍戰！有望搶下巴黎奧運門票

李智凱離奧運資格再近一步！和美國選手並列金牌、力拚杜哈站奪金

「鞍馬王子」李智凱大復活！體操世界盃進入決賽　力拚巴黎奧運

體操世界盃／「亞洲貓王」唐嘉鴻再創佳績！單槓預賽第1　拚第4金

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生