李智凱體操世界盃鞍馬「摘銀」！無緣提前拿奧運資格 恩師給鼓勵
「鞍馬王子」李智凱在體操世界盃杜哈站暨奧運資格賽預賽最後一搏，預賽以總分15.400分搶下第1名，晉級決賽。李智凱最終在決賽以15.400屈居銀牌，無緣在此拿下巴黎奧運資格，接下來取得門票的難度很高。不過恩師林育信對子弟兵的表現給予鼓勵，認為他是永遠的「體操英雄」。
記者黃建霖/綜合報導
李智凱在體操世界盃卡達杜哈站男子鞍馬預賽，以15.400分高居第1，晉級決賽，也讓自己還有機會來爭取巴黎奧運門票。教練林育信說，決賽將難度分提高，唯一目標就是摘金。
李智凱這次由於之前的成績不理想，從去年世錦賽開始，到今年埃及開羅站、德國科特布斯站成績都差強人意，因此在本站就算摘金也未必能得到運資格，得看哈薩克好手Nariman Kurbanov的發揮。
最終這一站李智凱在決賽以6.6的難度分、8.800的難度分，總分取得15.400，表現相當不錯，但是不敵約旦好手Ahmad Abu Al-Soud，拿下銀牌。 Kurbanov則獲得第4名，李智凱要拿奧運門票還得再等等。
最終世界盃4站之中， Abu Al-Soud以積分85分排第1， Kurbanov以70分居次，李智凱只有63分，排名第3。現在李智凱只剩下5月亞錦賽拚全能金牌或是以外卡身分取得奧運資格，但難度很高。
林育信賽後IG發文寫道：「決賽超優質的表現，結果真的⋯真的有點不捨，但我們都盡力了！智凱永遠是我們體操英雄。翻滾吧！男孩～加油！」
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