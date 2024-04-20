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NBA附加賽／熱火112：91勝公牛！英雄哥24分準大三元　晉級季後賽

▲「英雄哥」Tyler Herro攻下24分10籃板9助攻「準大三元」數據，帶領邁阿密熱火以112：91取勝，並晉級季後賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲「英雄哥」Tyler Herro攻下24分10籃板9助攻「準大三元」數據，帶領邁阿密熱火以112：91取勝，並晉級季後賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

沒有Jimmy Butler也沒問題！邁阿密熱火今（20）日在主場與芝加哥公牛進行的東區附加賽，在沒有「士官長」Jimmy Butler的情況下，靠著堅強團隊防守以及「英雄哥」Tyler Herro攻下24分10籃板9助攻「準大三元」數據，帶領球隊以112：91取勝，並晉級季後賽，將前往波士頓和塞爾提克進行首輪7戰4勝系列賽對決

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▲邁阿密熱火後衛Tyler Herro在東區附加賽「英雄爆氣」攻下24分10籃板9助攻「準大三元」數據，帶領球隊以112：91取勝，並晉級季後賽。（圖／NOWnews製圖）
▲邁阿密熱火後衛Tyler Herro在東區附加賽「英雄爆氣」攻下24分10籃板9助攻「準大三元」數據，帶領球隊以112：91取勝，並晉級季後賽。（圖／NOWnews製圖）
這場比賽熱火主將Jimmy Butler因為在對上費城76人的那場比賽傷到右膝側韌帶，將因此缺席數周，此役沒有這位得分主力和精神領袖在陣，球隊面臨非常大的挑戰。

不過熱火這支球隊的堅韌和作戰意志力真的不一樣，今天開賽就用防守打出29：13的攻勢，首節以34：17大比分領先，跌碎眾人眼鏡。上半場他們將公牛的投籃命中率壓制到只有27.3%、不到3成，兩節打完已取得47：37的領先。

易籃再戰後，公牛數度嘗試縮小分叉，不過熱火總能做出反擊，甚至連中鋒Bam Adebayo都能進三分球，十分頑強。第三節最後3分鐘，Kevin Love連續6罰命中，Delon Wright和Tyler Herro接連投進外線，熱火10：0的小高潮，讓球主場軍取得全場最大的22分領先，三節打完已82：60。

末節公牛已經失去作戰意志，讓熱火將分數越拉越開，比賽勝負實際上已經提前底定，最後3分59秒，兩隊陸續換下主力，熱火拿下勝利。上一場攻下42分的公牛後衛Coby White，這一場16投5中，只有得到13分進帳。

Tyler Herro這一季例行賽表現有些起伏，但今晚熱火沒有Butler，他站了出來，全場17投8中，攻下24分，另外還有10籃板9助攻，雖然也有5次失誤，但瑕不掩瑜。熱火前鋒「JJJ」J. Jaquez Jr.攻下21分6籃板6助攻，Adebayo則有13分4籃板4助攻2阻攻。

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