NBA附加賽／熱火112：91勝公牛！英雄哥24分準大三元　晉級季後賽

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不過熱火這支球隊的堅韌和作戰意志力真的不一樣，今天開賽就用防守打出29：13的攻勢，首節以34：17大比分領先，跌碎眾人眼鏡。上半場他們將公牛的投籃命中率壓制到只有27.3%、不到3成，兩節打完已取得47：37的領先。
易籃再戰後，公牛數度嘗試縮小分叉，不過熱火總能做出反擊，甚至連中鋒Bam Adebayo都能進三分球，十分頑強。第三節最後3分鐘，Kevin Love連續6罰命中，Delon Wright和Tyler Herro接連投進外線，熱火10：0的小高潮，讓球主場軍取得全場最大的22分領先，三節打完已82：60。
末節公牛已經失去作戰意志，讓熱火將分數越拉越開，比賽勝負實際上已經提前底定，最後3分59秒，兩隊陸續換下主力，熱火拿下勝利。上一場攻下42分的公牛後衛Coby White，這一場16投5中，只有得到13分進帳。
Tyler Herro這一季例行賽表現有些起伏，但今晚熱火沒有Butler，他站了出來，全場17投8中，攻下24分，另外還有10籃板9助攻，雖然也有5次失誤，但瑕不掩瑜。熱火前鋒「JJJ」J. Jaquez Jr.攻下21分6籃板6助攻，Adebayo則有13分4籃板4助攻2阻攻。
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