竹科三期「護國群山」成型！歷年事紀　老農爭43年泣：還要搞幾年

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🔴竹科三期40年開發大事紀
📌1987年被國科會相中作為「新竹科學工業園區第三期」預定地，完成用地變更後，從農地變成工業用地，引發當地農民強烈反對。
📌1995年，在竹科管理局主動放棄後，國科會諮詢小組決議解編土地使用分區，並辦理「恢復原使用分區」的專案通盤檢討，但最後不了了之。
📌2005年，新竹縣政府成立專責推動小組。
📌2010年，6月舉辦公開展覽說明會，同年底辦理第2次追認區段徵收地主意見調查。
📌2013年，因得標廠商涉及偽造、變造投標文件而有政府採購法第50條第一項第3、4款之情形，本府於通知廠商終止契約。
📌2014年，「科學工業園區特定區新竹縣轄竹東鎮區段徵收委託開發案」業於結算完竣。
📌2017年，「新竹科學工業園區三期開發案推動專案小組第1次會議」，依會議決議將計畫區內二重交流道系統範圍、南側農業區及保護區土地一併納入整體規劃評估。
📌2018年，6月舉辦公開展覽說明會，9月召開縣都委會第4次專案小組會議，建議先行辦理土地所有權人區段徵收意願及農耕需求問卷調查作業。
📌2019年，新竹縣府陸續召開第5~9次專案小組會議審議，經決議修正後通過，送內政部都委會審議。 隔年補正後續審。
📌2020年，內政部都委會召開第3次專案小組，提出補充意見。縣府補正後，隔年再次提報修正計畫送內政部排沈。
📌2023年，4月內政部召開都委會第4次專案小組進行審議，縣府依會議記錄進行檢討修正作業。
📌2024年4月19日，內政部國土署召開第5次專案小組會議，獲專案小組初步建議「原則同意」，確立納入「桃竹苗大矽谷計畫」。
對於「竹科三期」昨初審過關，國土署表示，經專案小組委員及與會機關代表充分討論後，考量本計畫歷經4次初審、議題已聚焦，且經確立納入「桃竹苗大矽谷計畫」。
有關陳情民眾訴求保留農業區部分，國土署指出，已配合劃設56公頃農業區，並保留農業生產環境所需之灌溉圳路；既有建築物密集地區亦配合調整為住宅再發展區。後續俟公益性及必要性評估報告確定，由縣府檢討修正計畫內容到國土管理署後，將儘速提請內政部都市計畫委員會大會審議。