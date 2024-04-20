竹科三期初審過了！列台積電擴廠備援　國土署：桃竹苗大矽谷成型

竹科三期「護國群山」成型！歷年事紀　老農爭43年泣：還要搞幾年

▲竹東二重埔自救會昨到國土署抗議，自救會長呂政權哽咽說：「還要搞幾年。」（圖／翻攝新竹縣議員楊德昌臉書）
▲竹東二重埔自救會昨到國土署抗議，自救會長呂政權哽咽說：「還要搞幾年。」（圖／翻攝新竹縣議員楊德昌臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

北台灣最後一塊完整園區空地「新竹科學園區第三期」（簡稱「竹科三期」），昨（19）初審獲「原則同意」，下一步將進入土地評估。新竹縣立委徐欣瑩、林思銘紛紛在臉書宣布好消息，徐欣瑩嗨喊：「台灣不只需要護國神山，更需要護國群山。」但昨一群老農跑到國土署前抗議，他們為自己的家園抗爭了43年，他們在抗爭什麼？竹科三期為何延宕多年？《NOWnews今日新聞》整理竹科三期大事紀，帶讀者一文搞懂。

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竹科三期計畫面積453.94公頃，範圍包含竹東鎮頭重里、二重里、三重里及柯湖里等4個里，當地「竹東二重埔自救會」1981年就成立。昨（19）在國土署前抗議現場，當地已由第二代接棒的竹東二重埔自救會長呂政權，一想到長年看著家園面臨威脅，不禁悲從中來。哽咽說：「農業地變成工業地，工業地變成怎麼樣？產業專區變成什麼？建地。永遠這樣子惡性循環，還要搞幾年？」

▲竹科三期都市計畫範圍面積453.94公頃。（圖／新竹縣政府提供）
▲竹科三期都市計畫範圍面積453.94公頃。（圖／新竹縣政府提供）
🔴竹科三期40年開發大事紀

📌1987年被國科會相中作為「新竹科學工業園區第三期」預定地，完成用地變更後，從農地變成工業用地，引發當地農民強烈反對。

📌1995年，在竹科管理局主動放棄後，國科會諮詢小組決議解編土地使用分區，並辦理「恢復原使用分區」的專案通盤檢討，但最後不了了之。

📌2005年，新竹縣政府成立專責推動小組。

📌2010年，6月舉辦公開展覽說明會，同年底辦理第2次追認區段徵收地主意見調查。

📌2013年，因得標廠商涉及偽造、變造投標文件而有政府採購法第50條第一項第3、4款之情形，本府於通知廠商終止契約。

📌2014年，「科學工業園區特定區新竹縣轄竹東鎮區段徵收委託開發案」業於結算完竣。

📌2017年，「新竹科學工業園區三期開發案推動專案小組第1次會議」，依會議決議將計畫區內二重交流道系統範圍、南側農業區及保護區土地一併納入整體規劃評估。

📌2018年，6月舉辦公開展覽說明會，9月召開縣都委會第4次專案小組會議，建議先行辦理土地所有權人區段徵收意願及農耕需求問卷調查作業。

📌2019年，新竹縣府陸續召開第5~9次專案小組會議審議，經決議修正後通過，送內政部都委會審議。 隔年補正後續審。

📌2020年，內政部都委會召開第3次專案小組，提出補充意見。縣府補正後，隔年再次提報修正計畫送內政部排沈。

📌2023年，4月內政部召開都委會第4次專案小組進行審議，縣府依會議記錄進行檢討修正作業。

📌2024年4月19日，內政部國土署召開第5次專案小組會議，獲專案小組初步建議「原則同意」，確立納入「桃竹苗大矽谷計畫」。

對於「竹科三期」昨初審過關，國土署表示，經專案小組委員及與會機關代表充分討論後，考量本計畫歷經4次初審、議題已聚焦，且經確立納入「桃竹苗大矽谷計畫」。

有關陳情民眾訴求保留農業區部分，國土署指出，已配合劃設56公頃農業區，並保留農業生產環境所需之灌溉圳路；既有建築物密集地區亦配合調整為住宅再發展區。後續俟公益性及必要性評估報告確定，由縣府檢討修正計畫內容到國土管理署後，將儘速提請內政部都市計畫委員會大會審議。

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