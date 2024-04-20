竹科三期初審過關！自救會8訴求曝　會長怒：別每次開會都先慶功

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1. 56公頃都市計畫農業區須完整保留，不可依各種理由縮減。
2. 竹科三期產業用地確實作為竹科發展腹地，不可作為住宅使用。
3. 臨近都市計畫農業區限無煙囪產業及改設學校用地。
4. 產專區申請建照超過90%後才可檢討變更二三重埔都市計畫農業區，且不採一律區段徵收。
5. 主要計畫道路應向南側調整，路幅須40公尺以上，並增設二重交流道。
6. 提出興辦事業計畫及預計設廠之廠商投資計畫才可通過都市計畫審定設立竹科三期產專區。
7. 內政部都市計畫委員會須於2週內實地現勘，並通知自救會陪同參與。
8. 立即廢除對人民財產權、生存權、工作權嚴重剝奪的區段徵收制度。
竹科三期計畫面積453.94公頃，範圍包含竹東鎮頭重里、二重里、三重里及柯湖里等4個里。第二代接棒的竹東二重埔自救會長呂政權曾在「土地掠奪及家園迫遷公聽會」中痛罵，每次新竹縣府要將計畫案送內政部時，自救會都是最後才知道，而且席開20桌、18桌，居然都是先慶功，還說「這次保證通過」，實在可惡。
呂政權指出，自救會在1981年爸爸那個年代就成立，如今爸爸都走了10年，他也60多歲了，感嘆當地老農民一個一個走了，並引用麥克阿瑟將軍名言「老兵不死，只是逐漸凋零」，但他直言：「我們自救會不會死，會不斷有新的人進來！」
竹東二重埔自救會批評：「竹科不缺地，縣府炒土地！」質疑政府以開發之名，行炒作之時，根本是掛羊頭賣狗肉。不過，關於農民訴求保留農業區部分，國土署指出，已配合劃設56公頃農業區，並保留農業生產環境所需之灌溉圳路；既有建築物密集地區亦配合調整為住宅再發展區。後續俟公益性及必要性評估報告確定，由縣府檢討修正計畫內容到國土管理署後，將儘速提請內政部都市計畫委員會大會審議。