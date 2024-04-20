30年推不動的竹科三期徵收 漂浪島嶼：辣個男人搬「台積電」還魂
「新竹科學園區第三期」（竹科三期）昨（19）初審獲「原則同意」，下一步將進入土地評估。作家「漂浪島嶼」在臉書質疑，過去主導竹科開發的楊文科上任縣長後舊案重提，改成「桃竹苗大矽谷」計畫，還搬出台積電來「借電還魂」，讓30年推不動的徵收案重新上市。
記者徐銘穗/綜合報導
竹科三期計畫面積453.94公頃，範圍包含竹東鎮頭重里、二重里、三重里及柯湖里等4個里。竹東鎮工研院附近地區從1987年劃定為竹科三期用地，當時在當地地主強烈反對之下，國科會1995年即行文放棄區段徵收，轉往發展竹南園區，如今竹科三期又再度回到討論之列。
臉書「漂浪島嶼」粉專發文指出，當年計畫一出，居民強烈反對科學園區徵收，更反對縣府藉科學園區為名，擴大搶地炒作，1999、2012年分別進行過抗爭，成為台灣反徵收運動的始祖之一。
但爆笑是，以開發科學園區為名，擴大徵收土地，一群開發業者大力支持，結果竹科表示無需地要求，讓整個案子關燈熄火，車頭都跑了，車廂還擠什麼。
時到今日，「漂浪島嶼」指出，不知道是因為過去土地投資被套牢要解套，還是過去主導竹科開發的楊文科高升縣長，竟然又舊案重替，改稱大矽谷計畫，還搬出台積電需地來重新包裝，讓徵收重新上市。
而行政院長陳建仁日前參訪新竹縣時提到，「竹科就像是台灣的心臟，為了讓產業更加強推動了『桃竹苗大矽谷計畫』」。新竹縣長楊文科則認為，桃竹苗大矽谷計畫，但計畫若缺少「台知」（璞玉計畫）、「科三」就非大矽谷，呼籲中央加速核定此兩項計畫，讓科技發展、產業發展更加快速且完善。