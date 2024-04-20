李智凱6歲接觸體操！東奧寫台灣歷史　3度奧運困難重重：時候到了

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李智凱要前進奧運，僅剩下2種方式，一種是要在5月的亞錦賽拿下全能金牌，或以外卡身份拿到資格，但這兩項難度都非常高，此次杜哈站的比賽，是李智凱最有機會取得資格的機會，可惜最終受限於裁判因素，無緣奪冠。
賽後李智凱的教練林育信，也在臉書上無奈發文表示：「預賽6.5得分15.40，決賽6.6得分15.40優質的一套，給了這樣的分數，非常謝謝裁判。」
林育信教練也接受《中央社》訪問，受訪時則是氣憤痛批裁判不公，他說到：「這場比賽是被硬生生做掉的，裁判全都是中東國家的人不說，那個哈薩克選手下法發生嚴重失誤，竟然總分都還有15.133分，當時全場都感到譁然。」
「鞍馬王子」李智凱過去在東京奧運上，一掃在里約奧運落馬的陰影，靠著招牌的「湯瑪士迴旋」，在東京奧運體操鞍馬項目拿到難度分6.7、執行分8.7、總分15.400的分數，最終摘下銀牌，也是中華隊隊史上第一面體操項目的獎牌，看到最後的成績出爐，李智凱眼眶也忍不住泛紅。
正所謂「台上一分鐘，台下十年功」，李智凱出生自宜蘭縣，父親是挖土車司機，母親則是在菜市場工作。念幼稚園時，李智凱就因為身體柔軟度優異，而被體操教練林郁信發掘，因此從6歲開始就開始練習體操。
李智凱每週都花費將近36個小時練習體操，雖然訓練過程中反覆受傷，但他甚少埋怨。林育信也將從小訓練「湯瑪士迴旋」的技巧全都傳授給李智凱，「湯瑪士迴旋」佔80%以上的鞍馬動作，至今仍是李智凱比賽時的個人特色，其中倒立後下馬落地的動作，更成為國際裁判講習時的不扣分範本。
如今李智凱高機率告別巴黎奧運，也可能上屆的東京奧運，就是他在奧運比賽上最後出賽的身影，本次杜哈站受制於裁判因素，最終無緣拿下巴黎奧運入場門票，相信除了李智凱與林育信無法接受，許多粉絲對於這樣的結果也同感憤慨。
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