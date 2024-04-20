5年前沒買房！內政部數據：5縣市現在買要多苦逾2年　嘉義人最慘

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內政部不動產資訊平台資料顯示，2023年第4季全國房貸負擔率為42.66%，房價負擔能力維持為偏低等級，較上一季增0.41%，但比2022年同期上升2.14%。而2023年第4季房價所得比全國為9.97倍，較前一季增加0.11倍，最高的前3縣市依舊是台北市15.71、新北市13.09及台中市11.74。
近期房市超夯，尤其預售市場更是賣到爆，今年前兩月預售揭露約1.9萬戶、銷售金額高達3202億元，年增幅度高達150%。讓不少等計畫等房價下跌的人快崩潰，看房族也會發現，「周遭小套房行情5年前才700萬，現在竟然要1000萬了」。
若是5年前沒買房，現在得多付出多少才買得起？《NOWnews今日新聞》以內政部公布最新2023年第4季房價所得比，對比5年前、2019年第4季房價所得比，發現有5縣市房價所得比增加超過2倍以上，也就是要多不吃不喝熬超過2年，才能買房。
5年來房價所得比增加超過2倍的縣市，由高至低依序為嘉義市增2.48倍、台南市增2.27倍、高雄市增2.2倍、新北市增2.18倍及新竹市增2.01倍。
嘉義市目前人口約26.29萬人，戶數10.23萬戶，平均每戶所得71.38萬。根據《樂居網》資料顯示，嘉義市今年1~4月平均成交單價為每坪21.63萬元，而2020年平均成交單價則為每坪13.3萬元，漲幅約62.6%，相當驚人。
嘉義市新大樓均價落在28萬左右，譬如嘉義火車站站前商業區的「漢昇築城」成交單價落在32~35萬元間，嘉義市近期推案較多的則是在南側湖子內重劃區，「金石龍悅」、「佳昂家易」25~29萬元。
在中古屋部分，永慶房產集團統計指出，嘉義市中古屋總價中位數在近5年間高漲26.9％，從2019年的457萬元漲到2023年的580萬，五年的時間，中古屋購屋總價就多了100萬元。