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5年前沒買房！內政部數據：5縣市現在買要多苦逾2年　嘉義人最慘

▲最新房價所得比出爐，對比5年前、2019 Q4資料，全台有5縣市的人買房得多苦超過2年，當中又以嘉義市人最慘。（圖／嘉義市政府提供）
▲最新房價所得比出爐，對比5年前、2019 Q4資料，全台有5縣市的人買房得多苦超過2年，當中又以嘉義市人最慘。（圖／嘉義市政府提供）

記者徐銘穗/綜合報導

坐等房價跌的人要瘋了！有「買房痛苦指數」之稱的最新房價所得比出爐，根據內政部昨（19）公布最新2023年第4季數據，全國房價所得比為9.97倍，較前一季增加0.11倍，台北市以15.71倍蟬聯冠軍，二、三名依舊是新北市與台中市。不過，《NOWnews今日新聞》比對5年前、2019年Q4資料，發現有5縣市房價所得比增加超過2倍，當中以嘉義市人最慘，5年前沒買房的話，現在買房得多苦2年又175天。

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「房價所得比」計算公式為，中位數住宅價格除以中位數家戶可支配所得，代表1戶中位數住宅對於中位數家戶1年可支配所得之比值，也被稱為「買房痛苦指數」。

內政部不動產資訊平台資料顯示，2023年第4季全國房貸負擔率為42.66%，房價負擔能力維持為偏低等級，較上一季增0.41%，但比2022年同期上升2.14%。而2023年第4季房價所得比全國為9.97倍，較前一季增加0.11倍，最高的前3縣市依舊是台北市15.71、新北市13.09及台中市11.74。

▲全國及各縣市5年房價所得比變化。（圖／記者徐銘穗製表）
▲全國及各縣市5年房價所得比變化。（圖／記者徐銘穗製表）
近期房市超夯，尤其預售市場更是賣到爆，今年前兩月預售揭露約1.9萬戶、銷售金額高達3202億元，年增幅度高達150%。讓不少等計畫等房價下跌的人快崩潰，看房族也會發現，「周遭小套房行情5年前才700萬，現在竟然要1000萬了」。

若是5年前沒買房，現在得多付出多少才買得起？《NOWnews今日新聞》以內政部公布最新2023年第4季房價所得比，對比5年前、2019年第4季房價所得比，發現有5縣市房價所得比增加超過2倍以上，也就是要多不吃不喝熬超過2年，才能買房。

5年來房價所得比增加超過2倍的縣市，由高至低依序為嘉義市增2.48倍、台南市增2.27倍、高雄市增2.2倍、新北市增2.18倍及新竹市增2.01倍。

嘉義市目前人口約26.29萬人，戶數10.23萬戶，平均每戶所得71.38萬。根據《樂居網》資料顯示，嘉義市今年1~4月平均成交單價為每坪21.63萬元，而2020年平均成交單價則為每坪13.3萬元，漲幅約62.6%，相當驚人。

▲嘉義市近年房價漲勢驚人。（圖／翻攝樂居網）
▲嘉義市近年房價漲勢驚人。（圖／翻攝樂居網）
嘉義市新大樓均價落在28萬左右，譬如嘉義火車站站前商業區的「漢昇築城」成交單價落在32~35萬元間，嘉義市近期推案較多的則是在南側湖子內重劃區，「金石龍悅」、「佳昂家易」25~29萬元。

在中古屋部分，永慶房產集團統計指出，嘉義市中古屋總價中位數在近5年間高漲26.9％，從2019年的457萬元漲到2023年的580萬，五年的時間，中古屋購屋總價就多了100萬元。

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