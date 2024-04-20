竹科三期爆搶地潮！農地飆漲87%、房價衝7字頭　房仲：遍地是黃金

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科三初審過關引發討論，而被新竹縣長楊文科視為「桃竹苗大矽谷計畫」第二個不能少的「台知園區」（璞玉計畫），也將在下月審查。PTT網友驚呼：「二重埔要飛天了！」不少先上車的網友認為，竹科三期所在的竹東二重埔，房價有機會上看每坪70萬元，不少人抱憾：「只恨當初買太少！」
專營新竹縣市房地產、徵收地的「心築好室多」房仲黎奐麟接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，當地農地目前一坪15萬元，對比兩年前只要8萬元，漲幅高達87.5%。竹科三期範圍掀起「搶地潮」，掮客、買家喊「最高行情」，收購頭重埔、二重埔、柯子湖、三重埔與千甲段土地。
在房價部分，竹東鎮福軒建設「環球市」、理銘開發「環宇市」、昇益開發「星都匯」等建案，實價揭露今年已出現不少筆4字頭交易。黎奐麟直言，竹科三期初審過關，對竹東房市影響就是2個字「狂飆」，認為近期可能直衝5字頭。
而PTT網友對房價看法更樂觀，不少人認為竹東、尤其是二重埔房價每坪上看70萬，認為未來新增的工作機會，會讓鄰近5公里內的區域都受惠。老司機也分享，雖然竹科三期離開發還要好幾年，但直言：「這幾天，昌X炒房系列就會開始漲，順便繼續帶動周邊，竹東市區、芎林、寶山，甚至連橫山、北埔也難逃魔掌吧。」