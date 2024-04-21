一片歌手不能忘了這對兄妹！神曲聖誕節不敢放　7年級生一聽就哭

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳忠義、陳綺萱參加MTV歌唱比賽「MTV新聲卡位戰」獲得創作組第一名，被索尼音樂相中簽下，1999年以團名GOGO & MEME推出首張專輯《Say Forever》，同名主打歌請到傳奇樂團山塔那（Santana）王牌作曲人Russ Ballard量身打造，名作詞人姚若龍填詞，陳忠義的鋼琴搭配陳綺萱溫暖、清新聲線，道出一個人獨自過聖誕節的寂寞心情，感染力極強，被公認為99年聖誕節代表歌曲。
挺過公司改組低潮 新團名重新出發
GOGO & MEME作品走城市民謠風格，猶如「台版木匠兄妹」，不料，籌備第二張專輯時遇上公司人事改組，拖到2004年發行新歌加精選輯《Forever and Ever》，同年加盟華研音樂改名JS，發表新作《遇見未來》，專輯中〈殺破狼〉被選為電視劇《仙劍奇俠傳》主題曲，〈遇見未來〉搭配韓劇《大長今》片尾曲，再度紅遍大街小巷，〈殺破狼〉甚至還被俄羅斯海豚音王子Vitas以中俄文翻唱。
陳忠義寫出大咖經典曲 兄妹致力音樂事業25年
後續JS再發表3張專輯和多首單曲，期間也幫多位歌手作嫁，如孫燕姿〈The Moment〉、動力火車〈鎮守愛情〉、張智成〈凌晨三點鐘〉，以及創作國泰人壽、I-PRIMO金飾等多首廣告歌，2005年、2014年兩度入圍金曲獎，JS近年持續玩音樂、在兩岸辦小型音樂會，也開設Podcast節目《兄妹不假掰Bro & Sis Talk》，較少現身螢光幕前。
近日有網友在臉書社團「報時光｜老派收藏」分享GOGO & MEME的經典曲〈Say Forever〉和收藏的實體CD，引來近萬人按讚，「現在去KTV還會點」、「聖誕節應景的歌曲」、「回憶欸！這首歌我會唱」、「尤其冬天聽太有感」、「1999年跨年倒數活動大家一起唱到流眼淚」、「經典不敗神曲，承載了太多人的記憶與青春歲月...」、「這首歌也太恐怖...20幾年了，後勁還這麼強！單曲循環中」、「最有聖誕氣息的一首華語歌曲」、「這首真是我聖誕節每次都會想起的一首歌！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道