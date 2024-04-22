JS哥哥幫大咖寫歌！劉德華、孫燕姿和張智成 這些經典一聽掉雞皮
雙人樂團JS（前名GOGO & MEME）出道25年，由哥哥陳忠義（Justin）、妹妹陳綺萱（Sophia）組成，近年較少發表新作或在台灣公開演出，日前有樂迷在臉書回味兄妹倆的經典曲〈Say Forever〉，引起破萬人共鳴，其實JS除了唱出多首膾炙人口的歌曲，還幫多位藝人寫詞譜曲，如孫燕姿、楊丞琳、張智成、動力火車、劉德華等，好作品散見天王、天后的專輯。
記者楊穎軒／綜合報導
JS哥哥陳忠義擅長寫詞、作曲，孫燕姿〈The Moment〉、動力火車〈鎮守愛情〉、張智成〈凌晨三點鐘〉、〈So Far Away〉、〈換日線〉、李聖傑〈最美的遺憾〉、許富凱〈等待〉、張芸京〈讓我照顧你〉、戴愛玲〈晴空〉、A-Lin〈回家〉、劉德華〈天生天養〉等，都是陳忠義的創作。
此外，陳忠義還替曹雅雯、林心如、陳慧琳、楊丞琳、藍心湄、李翊君、張信哲、光良、鍾漢良、言承旭、林依晨、郭采潔、蘇慧倫、周深、鄭元暢、劉德華等人寫過歌，以及創作Honda、國泰人壽、I-PRIMO金飾等多首廣告歌，還有多部電視劇的原聲帶。
JS這幾年除了主持Podcast節目《兄妹不假掰Bro & Sis Talk》，也和北京經紀公司簽約合作，於大陸多個城市舉辦巡迴演唱會，去年還受邀登上湖南衛視節目《時光音樂會》，演繹2005年電視劇《仙劍奇俠傳》主題曲〈殺破狼〉，讓大批樂迷、劇迷掉入回憶漩渦，而JS最新一場演出為本月28日在北京Live House，後續還會到廣州、泉州開唱。
JS小檔案
成員：陳忠義（Justin）、陳綺萱（Sophia）
前團名：GOGO & MEME
出道日：1999年12月6日
年紀：47歲（陳忠義）、43歲（陳綺萱）
身高：188公分（陳忠義）、175公分（陳綺萱）
學歷：國立臺灣師範大學設計研究所（陳忠義）、世新大學廣播電視電影學系電視組（陳綺萱）
代表作：〈Say Forever〉〈殺破狼〉、〈遇見未來〉、〈蘇菲亞的願望〉、〈你是此生最美的風景〉
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