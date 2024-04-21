再轟徐巧芯「連家境都要騙」 黃捷：政治人物不用當到如此失格
國民黨立委徐巧芯大姑與其丈夫涉嫌詐騙洗錢案，外界質疑徐巧芯其是否涉入，檢視其行頭有多樣昂貴名牌單品，甚至遭指控價值30萬的勞力士鑽錶未申報，對此民進黨立委黃捷今（21）日表示，徐巧芯2018年說家裡沒錢，日子是這樣苦過來，現在卻稱從未裝窮，家裡早餐店一天賺2萬元，累積一筆不小的財富，痛批連家境都要騙，「當政治人物，真的不需當到如此失格。」
記者陳威叡／台北報導
黃捷表示，2018年的徐巧芯說，「我家裡沒錢，在狹小的店面算10塊銅板，日子這樣苦過來」。如今卻說自己從沒裝窮，家裡早餐店一天賺2萬元，累積一筆不小的財富，也會跟媽媽交換精品包。
黃捷說，徐巧芯不說話還好，一說就被自己的參選文打臉。對於自身家境的形容，竟然也要騙，讓她真的百思不得其解，沒辦法說明自己精品的收入來源，卻選擇拿早餐店來自證財力。現在為了圓謊，不惜破壞過去的人設，「這對曾投票給你的選民來說，算不算政治詐欺呢？」
黃捷認為，徐巧芯連家境都要騙，當政治人物，真的不需當到如此失格。其實至今所有爭議，只要誠實就可以化解。至於那張對話截圖更是荒謬，前面先講5分鐘電話，是不是先套好招？行員的答覆很像在被審問，用一問一答的方式、看起來戰戰兢兢。「徐巧芯每一次的說詞都在挑戰一般人的常識，非常不合常理。」