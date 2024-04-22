房市／信義房屋ESG自主響應！關燈、淨灘、捐血、助身障

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而信義房屋土城、樹林地區的分店，也由同仁自主籌辦福隆海水浴場淨灘活動，有20個分店中的60名同仁參與，清出10多袋垃圾，主辦的信義房屋樹林店專案經理黃宜詮表示，萬事起頭難，剛開始辦淨灘活動沒有方向，運用工作之餘的零碎時間召開5-6次會議，安排車次、分組等，當天清出10多袋垃圾，很有成就感，也聯繫三峽、土城、樹林夥伴的情誼；後續藉由網路傳播，許多客戶看到之後也大力贊同，未來也將再舉辦ESG相關活動，開放讓客戶參與。
主辦之一的信義房屋土城重劃店專案經理余秉耕表示，區內社區服務的風氣濃厚，此次結合環境保護的ESG活動過去較少舉辦，凝聚大家的力量發揚公司理念；剛開始向同仁宣傳活動時，設定20個人報名，沒想到參與人數越來越多，許多同仁都在平日工作拚業績日常中，找到意義。
余秉耕表示，待在信義房屋十年來，認同「先義後利、以人為本、正向思考」的理念，也認同有許多事情比賺錢更重要，因此做到一定的年資後，開始想著如何手心向下幫助分店的學弟妹，人生與生活如何更有意義。
而桃園區的市府店店長蘇詠嫻過去念EMBA時得知全球自發性公益減碳行動「Earth Hour 關燈一小時」活動，於每年三月份的最後一個星期六，於當地時間晚上八點半一起關上「不必要的電燈」一小時，他從110年起自製海報向其他分店推廣，不僅感染信義房屋周邊分店響應，甚至店面旁邊的店家也都響應，目前桃園區已有20家分店響應。
蘇詠嫻表示，推廣幾年後，商圈的住戶與店家都被感染，甚至關燈的同時，剛好有客戶在店裡頭，客戶都能認同，也藉此與客戶宣揚關燈減碳的理念，許多客戶也都回饋養成順手關燈、節約能源的好習慣。
而信義房屋台中中二區的40多名同仁日前也到十方啟能社福機構做公益，協助在後山整理環境，也製作天然洗碗精義賣，並整理民眾的樂捐發票，協助身心障礙者自力更生回饋社會，同仁也都以身在信義房屋可以樂在工作為榮。