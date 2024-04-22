房市／桃園交通建設如火如荼！「這區」價格親民　磁吸雙北客尋屋

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陳綵誼提到，八擴發展約10年左右，具備綠覆率高、生活機能完備等多項特色，不僅步行幾分鐘就可見綠地公園，純住宅區的規劃加上重劃區擁有的街廓完整、騎樓內縮、寬敞人行步道，營造出舒適、生活感十足的氛圍。
一般重劃區因為屬於新建設區塊，因此生活機能多在發展中，陳綵誼表示，八擴擁有小型傳統市場、超市，亦有戶政、公所等公家機關，學區更是一路從托兒所到國中兼備，更因距離開發較早的舊八德市區，機車行車時間也僅需10-15分鐘，共享其生活機能，相當便利。後續八德區第一家中型醫院也將落腳於此，為八擴再添醫療機能。
陳綵誼分析，八擴物件屋齡皆落在10年內，以2到4房電梯大樓為主，目前區內最熱銷的2房含平面車位總價約落在1000萬至1100萬左右，3房則在1300萬至1500萬居多，整體單價普遍都還在3字頭，價位相較其他重劃區親民不少，是大多雙薪家庭較能負擔的範圍，故客群多為新婚、首購或是小家庭，因此居民普遍年輕，平均約在30-40歲左右。
此外，由於八擴到土城、樹林等地區行車大概半小時左右，後續交流道開通更有機會再縮短行車時間，但是不僅物件新、價格親民又有增值潛力，因此成為土城、三峽等雙北外溢客群的熱門選項。