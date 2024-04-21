自助餐店荷包蛋特好吃！她在家還原沒成功　行家揭關鍵：不是煎的

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一位主婦在臉書社團「家常菜」上求助，因為她很愛吃自助餐店裡經常出現的煎荷包蛋，但在家試過多次還原，卻都做不出相似口感與味道，這讓她更加好奇，「要怎麼煎像自助餐店的煎蛋，外表酥香、裡面半熟呢？」
貼文曝光後隨即引來大批老饕，道破關鍵因素在於「用油量」，因為自助餐店講求出菜效率，荷包蛋根本沒有時間一顆一顆慢慢煎，幾乎都是用旺火熱油「炸」出來的，比較偏向炸蛋蔥油餅的蛋，而非一般的煎荷包蛋。
小小煎蛋學問多！大廚這樣做出焦脆邊「究極西式煎蛋」
對於煎蛋的技巧探討，不只一般民眾關心，連餐廳大廚也很有研究。「GQ Taiwan」頻道日前就分享專業廚師法蘭克（ Frank Proto）示範，如何做出溏心、焦脆邊、鹹香的究極煎蛋。
影片中法蘭克提到，煎蛋最重要的重點，就是在於你要知道如何掌握溫度，並使用大量奶油（此為西式做法）。他也建議一般人使用不沾鍋操作，比較能獲得好一點的成果。
法蘭克將平底鍋放上中大火上，隨後將一層奶油塗在鍋上，等到聲音劈啪作響後，把蛋殼敲碎打入鍋中，若不小心把小蛋殼碎片掉入，記得使用蛋殼把它弄出來，因為「蛋殼會互相吸引」。
把蛋打入後，隨即撒上胡椒、鹽巴等調味料，隨後再加入一塊奶油，開始澆淋蛋白、避開蛋黃，等到雞蛋邊緣出現焦化後，就能起鍋大功告成。
少油派看這！完美太陽蛋在家這樣做
雖然煎蛋就是要用油量大，才能做出焦脆的口感，但現在也有許多人崇尚少油、少調味的飲食習慣。對此，就有喜愛鑽研料理的民眾分享「完美太陽蛋」的作法。
首先用濾網過濾雞蛋，把比較稀的蛋白過濾走，隨後平底鍋開小火預熱，鍋子用刷的方式上一點油，隨後把雞蛋放進去，並加入一勺水後蓋上鍋蓋，以小火持續煎約5至7分鐘，隨即起鍋就能完成少油版的太陽蛋。