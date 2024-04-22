傳奇！馬龍4：3大逆轉林高遠奪世界盃男單冠軍 生涯30冠史上第一
澳門國際桌總世界盃男單冠軍戰，35歲的中國傳奇名將馬龍面對自己國家隊隊友林高遠，帶傷完成超級大逆轉，以9：11、9：11、5：11、11：8、11：6、11：4、11：8上演「輸3贏4」的翻盤戲碼，拿到自己的第30座世界冠軍，前無古人，後可能也難有來者。
記者黃建霖/綜合報導
隨著年紀增長，馬龍的實力較巔峰已經明顯下滑，比賽表現很不穩定，今年的前半段賽事，他也遭遇了很多重大的挫折和失利，這些年面對中國自家選手常常吞下敗仗，不過這次世界盃他在賽場上展現自己頂級的技術、經驗、調整能力和戰術執行力，四強戰4：0橫掃「世界球王」王楚欽，今天面對林高遠，又是打出一場蕩氣迴腸的經典逆轉戰。
根據央視的說法，在四強賽打完馬龍的脖子就已經相當不舒服了，今天面對狀態極佳的林高遠，前3局也都被壓制。不過他很快調整自己的打法，利用反手發球打亂林高遠的此役的發接發計畫，並利用自己這一次比賽打得極好的反手和林高遠對拉，慢慢地扭轉局面，化解對方前三板優勢、並重新掌握節奏，最終連拿4局收下冠軍。
這是馬龍生涯第3次奪得世界盃男單冠軍，也是其生涯第8次奪得男單世界冠軍，以桌壇的選手汰換速度來說，這簡直是不可思議，更不要說這發生在競爭極為激烈、且常常有計畫培養新世代的中國。
馬龍表示，自己這次打出好成績，主要是心態維持得夠好，相較於對手沒有壓力：「我和高遠兩個人今天發揮得都不錯，這一路走過來從來沒想到能拿到冠軍，之前本來說進前四這次就完成夢想了。 這次準決賽和決賽我打得非常放鬆，感謝大家的加油，也感謝自己在0：3落後時沒有放棄。」
馬龍生涯在3項世界大賽上，共拿下男單、男雙和男團共30冠：
奧運5冠：男團（3）2012、2016、2020男團；男單（2）2016、2020
世錦賽14冠：男團（9座）2006、2008、2010、2012、2014、2016、2018、2022、2024；男雙（2）2011、2019；男單（3）2015、2017、2019
世界盃11冠：男團（7）2009、2010、2011、2013、2015、2018、2019；男單（3）2012、2015、2024；混團（1）2023