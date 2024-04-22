影／馬龍「時隔9年」再奪世界盃男單冠軍 興奮丟拍、激動狂吼
馬龍不愧是桌壇現役傳奇！在澳門國際桌總世界盃男單冠軍戰上，他以4：3逆轉中國好手林高遠拿下生涯第3座世界盃單打冠軍，也是時隔9年再度奪冠，確定捧盃的那一刻，他丟掉球拍、怒吼歡呼，相當開心。
記者黃建霖/綜合報導
馬龍上一次奪得世界盃男單冠軍是在2015年了，那時候他甚至都還沒拿到自己生涯的首面奧運男單金牌。沒想到在9年之後，也可能是其生涯最後一次參賽，他一路過關斬將，最終登頂，為自己偉大的生涯再添一筆成就。
這次賽事，馬龍可說是一路關關難過關關過，先以4：2戰勝了法國17歲新星「眼鏡弟」Felix Lebrun，然後4：2戰勝這次狀態很好的日本好手戶上隼輔，四強再爆冷以4：0橫掃世界第一的王楚欽，然後是今天在冠軍戰4：3逆轉之前擊敗樊振東晉級的林高遠。
雖然馬龍嘴上說進入這屆賽事進入四強就已經可以交差，放鬆心情看待本屆賽事，但當自己拿下冠軍的那一刻，他還是激動地丟拍、忍不住狂吼，為自己的勝利振奮。
距離馬龍第一次捧起世界盃獎杯，已經是12年前的事了，上次奪冠是在9年前。馬龍生涯冠8次奪得世界大賽的男單冠軍，其中世錦賽3座（2015、2017、2019）、世界盃3座（2012、2015、2024）、奧運2座（2016、2020）。
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