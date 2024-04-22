大谷翔平176轟出爐！超越「酷斯拉」松井秀喜　日球員史上第一人

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大谷12日面對教士隊，轟出本季第4號全壘打，也是生涯第175轟，跟松井秀喜並列日本球員史上最多轟，而他也在第三打席敲出安打，生涯美日1000支安打達成。
大谷昨天也延續連續6場安打的紀錄，不過今天他不但連續延續7場安打，還轟出全壘打，單場3打數2安打，貢獻2分打點。
道奇隊先發投手Tyler Glasnow，主投8局共用101球無失分，狂飆10次三振，拿下勝投，而大谷開轟，道奇隊打線也「打開」，5局下一輪猛攻，包括菜鳥Andy Pages的3分砲，讓道奇隊得以拉開比數以10:0完封對手。
大谷不但目前位居打擊王，OPS攻擊指數1.089，是大聯盟第二，而他敲出35支安打，位居安打王，打擊狀況驚人。
大谷今日表現：
3打數2安打1本塁打2打點，打擊率3成68（大聯盟第一）
第一打席：三振
第二打席：2分全壘打
第三打席：安打
第四打席：保送
日本球員史上最多轟排行榜：
大谷翔平：176轟
松井秀喜：175轟
鈴木一朗：117轟
大谷翔平小檔案：
綽號別稱：陸奧的達比修、真二刀流、ShoTime
出生日期：1994年07月05日（29歲）
身高體重：193公分、95公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：投手、外野手
最快球速：165 km/h（2016年CS決勝輪第5戰）
101.4 mph（美國職棒時期／2022年）
擅長球路：指叉球、滑球、曲球、沉球、掃球
出生地點：日本岩手縣水澤市（現：奧州市）
最高學歷：日本花卷東高等學校
職棒選秀：2012年日本職棒選秀會北海道日本火腿鬥士隊第一指名
2017年美國職棒洛杉磯天使隊自由契約
簽約金 ：1億日圓（約3000萬新台幣、火腿隊時期）
231.5萬美金（約6945萬新台幣、洛杉磯天使隊時期）
經紀人 ：CAA Sports
推定年薪：2821萬6944美金（2024年）
親屬關係：已婚、配偶田中真美子，父親為前社會人球隊球員大谷徹
（以上資訊來自：台灣棒球維基館）
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