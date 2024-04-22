大谷翔平敲安還開啟選球眼無用！道奇4：6不敵大都會　苦吞3連敗

大谷翔平176轟出爐！超越「酷斯拉」松井秀喜　日球員史上第一人

▲大谷翔平生涯176轟！超越「酷斯拉」松井秀喜。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平生涯176轟！超越「酷斯拉」松井秀喜。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平開轟了！洛杉磯道奇隊今（22）日在主場迎戰紐約大都會，道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平在3局下第二打席敲出本季第5號全壘打，也是他生涯第176轟，超越「酷斯拉」松井秀喜，正式成為日本出身球員大聯盟最多轟紀錄，道奇終場以10:0獲勝。大谷翔平這一轟也中止球隊3連敗。大谷單場3打數2安打，貢獻2分打點，還有1次保送，8局被代打下場，但打擊率高達.368，已經是打擊王，還有機會爭取安打王寶座。

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大谷翔平此役打二棒、指定打擊，首打席被三振，第二打席面對Adrian Houser，大谷毫不留情，轟出右外野2分砲，為球隊先馳得點，第三打席大谷則是敲出投手強襲的安打上壘，之後第四打席就被保送，之後被換下休息。

大谷12日面對教士隊，轟出本季第4號全壘打，也是生涯第175轟，跟松井秀喜並列日本球員史上最多轟，而他也在第三打席敲出安打，生涯美日1000支安打達成。

▲道奇大谷翔平生涯176轟！超越「酷斯拉」松井秀喜，還幫助球隊終止連敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇大谷翔平生涯176轟！超越「酷斯拉」松井秀喜，還幫助球隊終止連敗。（圖／美聯社／達志影像）
大谷昨天也延續連續6場安打的紀錄，不過今天他不但連續延續7場安打，還轟出全壘打，單場3打數2安打，貢獻2分打點。

道奇隊先發投手Tyler Glasnow，主投8局共用101球無失分，狂飆10次三振，拿下勝投，而大谷開轟，道奇隊打線也「打開」，5局下一輪猛攻，包括菜鳥Andy Pages的3分砲，讓道奇隊得以拉開比數以10:0完封對手。

大谷不但目前位居打擊王，OPS攻擊指數1.089，是大聯盟第二，而他敲出35支安打，位居安打王，打擊狀況驚人。

大谷今日表現：

3打數2安打1本塁打2打點，打擊率3成68（大聯盟第一）

第一打席：三振

第二打席：2分全壘打

第三打席：安打

第四打席：保送

日本球員史上最多轟排行榜：

大谷翔平：176轟

松井秀喜：175轟

鈴木一朗：117轟

大谷翔平小檔案：

綽號別稱：陸奧的達比修、真二刀流、ShoTime

出生日期：1994年07月05日（29歲）

身高體重：193公分、95公斤

投打習慣：右投左打

守備位置：投手、外野手

最快球速：165 km/h（2016年CS決勝輪第5戰）
　　　　　101.4 mph（美國職棒時期／2022年）

擅長球路：指叉球、滑球、曲球、沉球、掃球

出生地點：日本岩手縣水澤市（現：奧州市）

最高學歷：日本花卷東高等學校

職棒選秀：2012年日本職棒選秀會北海道日本火腿鬥士隊第一指名
　　　　　2017年美國職棒洛杉磯天使隊自由契約

簽約金　：1億日圓（約3000萬新台幣、火腿隊時期）
　　　　　231.5萬美金（約6945萬新台幣、洛杉磯天使隊時期）

經紀人　：CAA Sports

推定年薪：2821萬6944美金（2024年）

親屬關係：已婚、配偶田中真美子，父親為前社會人球隊球員大谷徹

（以上資訊來自：台灣棒球維基館

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