大谷翔平敲安還開啟選球眼無用！道奇4：6不敵大都會　苦吞3連敗

大谷翔平開轟大爆發止敗！格拉斯諾8局飆10K　道奇10:0打爆大都會

▲大谷翔平生涯176轟！超越「酷斯拉」松井秀喜，幫助道奇止敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平生涯176轟！超越「酷斯拉」松井秀喜，幫助道奇止敗。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊今（22）日出戰紐約大都會，日籍二刀流好手大谷翔平在第二打席開轟，不但是一發2分砲，還是他生涯第176轟，這也讓大谷創下日本球員大聯盟史上最多轟紀錄，而先發投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）是因為大谷翔平才加入道奇隊，他主投8局無失分，狂飆10次三振，共用101球完成任務，讓道奇以10:0完封大都會，大谷翔平目前也是大聯盟打擊、安打雙冠王，全壘打5轟，這場他3打數2安打，還有2打點，1保送，打擊率高達3成68。

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大谷翔平應該是球隊不可或缺的福將，洛杉磯道奇隊前一陣子陷入3連敗狀況，道奇主帥Dave Roberts也難辭其咎，雖然道奇還是國聯西區第一，但投打明顯失衡，必須要有人挺身而出。

大谷在3局下面對Adrian Houser，一棒轟出右外野全壘打，擊球初速高達110英里（約177公里），並且仰角30度，距離來到462英尺之遠，是支特大號的全壘打。

大谷開轟後全場球迷瘋狂，他也開心的睽違8場再度開轟，回到休息室被隊友「葵瓜子」攻擊，慶祝他開轟。

這發全壘打是大谷翔平第5轟，大谷也在這發全壘打後，持續幫球隊建功，5局下Andy Pages敲出二壘安打後，Gavin Lux獲保送，加上Mookie Betts中外野安打追加分數。

大谷敲出投手前強襲球上壘，Freddie Freeman右外野二壘安打，又幫助球隊拿下2分，捕手Will Smith左外野二壘安打又送回大谷等人，追加2分，比數已經完全拉開。

沒想到23歲古巴新秀Andy Pages又轟出一發3分砲，打爆大都會，道奇隊先發投手Tyler Glasnow火力全開，狂催火球，共用101球，8局狂飆10次三振，拿下本季第4勝。

▲道奇大谷翔平生涯176轟！超越「酷斯拉」松井秀喜，還幫助球隊終止連敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇大谷翔平生涯176轟！超越「酷斯拉」松井秀喜，還幫助球隊終止連敗。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平第四打席獲得保送上壘，第五打席就被換下場休息，而大谷也拿下目前大聯盟安打王、打擊王的寶座，很有機會今年爭取「三冠王」。

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