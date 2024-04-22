大谷翔平開轟大爆發止敗！格拉斯諾8局飆10K　道奇10:0打爆大都會

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大谷在3局下面對Adrian Houser，一棒轟出右外野全壘打，擊球初速高達110英里（約177公里），並且仰角30度，距離來到462英尺之遠，是支特大號的全壘打。
大谷開轟後全場球迷瘋狂，他也開心的睽違8場再度開轟，回到休息室被隊友「葵瓜子」攻擊，慶祝他開轟。
這發全壘打是大谷翔平第5轟，大谷也在這發全壘打後，持續幫球隊建功，5局下Andy Pages敲出二壘安打後，Gavin Lux獲保送，加上Mookie Betts中外野安打追加分數。
大谷敲出投手前強襲球上壘，Freddie Freeman右外野二壘安打，又幫助球隊拿下2分，捕手Will Smith左外野二壘安打又送回大谷等人，追加2分，比數已經完全拉開。
沒想到23歲古巴新秀Andy Pages又轟出一發3分砲，打爆大都會，道奇隊先發投手Tyler Glasnow火力全開，狂催火球，共用101球，8局狂飆10次三振，拿下本季第4勝。
大谷翔平第四打席獲得保送上壘，第五打席就被換下場休息，而大谷也拿下目前大聯盟安打王、打擊王的寶座，很有機會今年爭取「三冠王」。
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