大谷翔平全壘打超越松井秀喜！卻搞笑回應：「想先打破主帥紀錄」
洛杉磯道奇隊大谷翔平又開轟了！今（22）日他在面對紐約大都會比賽中，轟出他本賽季第5轟，這也是他生涯第176轟，終場道奇以10:0獲勝，大谷賽後謙虛回答自己開轟的狀況，他表示，「當我知道逼近他的紀錄時，就想要達成此目標。」被問到是否要打破松井秀喜過去季後賽紀錄，大谷笑說：「我要先打破主帥（Dave Roberts7轟）的道奇日籍球員紀錄。」
記者吳政紘/綜合報導
Dave Roberts是道奇隊首位日本出身總教練，也是第一位拿到世界大賽冠軍的主帥，此外，他因為有日本母親、美國父親的因素，是一位混血球員，因此他在道奇隊累積7轟，也是日籍球員紀錄。Dave Roberts生涯累積出賽832場，共有23轟出現，其中在道奇7轟。
台灣球員部分，胡金龍在道奇隊生涯2轟，陳金鋒並未開轟，倒是「小小郭」郭泓志也曾有2轟出現，十分有趣。
大谷當然是故意開玩笑，他知道Dave Roberts生涯有7轟，他目前5轟，的確是要挑戰此紀錄，但在場媒體也都笑場，至於大谷的176轟球去向，大谷並不知情。
大谷翔平表示，自己知道松井秀喜是很優異的長打者，可以跟這樣的球員並駕齊驅很感到光榮，加上自己也是左打者，更能夠感同身受。
松井是在超級強隊洋基隊效力，對於大谷是否壓力不同，也有美國媒體詢問大谷是否在天使、道奇打球的感覺不一樣？
大谷表示：「這對天使來說不是很公平，天使也有很多球迷喜歡，當然我也很喜歡天使球團，每次打擊我都很謹慎。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁