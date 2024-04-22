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大谷翔平成日本大聯盟最會轟打者！最快3季就能達成道奇生涯百轟

▲大谷翔平生涯176轟！超越「酷斯拉」松井秀喜，最快3年就可達成道奇百轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平生涯176轟！超越「酷斯拉」松井秀喜，最快3年就可達成道奇百轟。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平，在今（22）日對陣紐約大都會的比賽中，在3局下掃出一發右外野2分砲，這一轟也是大谷翔平大聯盟生涯第176轟，正式超車「酷斯拉」松井秀喜，成為日籍選手在大聯盟最多轟選手，其中外界也在議論大谷翔平到底能在道奇生涯敲出幾轟，也成為外界熱議的話題。

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目前大谷翔平在本季已經掃出5轟，根據數據表示大谷翔平平均每季至少能敲出29.9轟，若不考慮傷勢原因，大谷翔平至少2至3季就能達成道奇生涯百轟紀錄，此外大谷翔平生涯目前僅尚未對前東家洛杉磯天使開轟，今年有望達成對戰大聯盟30隊全部開轟的難得紀錄。

本季大谷翔平轉戰道奇後，開季時美媒《ESPN》就指出，「大谷翔平的職業生涯正開始步入巔峰，接下來至少3至5年大谷翔平將無可阻擋」，其中分析師Alden Gonzalez就分析透露，「大谷翔平在新賽季贏下第3座MVP的機率不高，但非常有機會再添一座銀棒獎，且打擊率有望連2年突破3成，甚至不排除能夠挑戰單季50轟紀錄、打回生涯新高的120分打點。」

大谷翔平生涯有幾轟？

大谷翔平1994年7月5日出生，現年才要滿30歲，本季才以10年7億美金轉戰道奇，若扣掉本季已經掃出的5發全壘打，大谷翔平在6年天使生涯（包含縮水賽季），才掃出170轟。

其中有124轟更是集中在2021、2022與2023賽季。從全壘打產量可見，大谷翔平在前3年可說是在調整打擊，與適應大聯盟的投手，在之後3季便開啟外掛模式，分別掃出46、34與44轟。

大谷翔平累積176轟，已經是大聯盟日籍球員最多轟，未來他10年都在道奇，若以每年都有20轟看來，甚至可以挑戰200轟以上里程碑。


大谷翔平小檔案：

出生日期：1994年07月05日（29歲）

身高體重：193公分、95公斤

投打習慣：右投左打

守備位置：投手、外野手

最快球速：165 km/h（2016年CS決勝輪第5戰）
　　　　　101.4 mph（美國職棒時期／2022年）

擅長球路：指叉球、滑球、曲球、沉球、掃球

出生地點：日本岩手縣水澤市（現：奧州市）

最高學歷：日本花卷東高等學校

職棒選秀：2012年日本職棒選秀會北海道日本火腿鬥士隊第一指名
　　　　　2017年美國職棒洛杉磯天使隊自由契約

簽約金　：1億日圓（約3000萬新台幣、火腿隊時期）
　　　　　231.5萬美金（約6945萬新台幣、洛杉磯天使隊時期）


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