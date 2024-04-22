徐巧芯大量爭議嗆「每筆帳都記著」討罵 沈富雄：蜜獾不會成大王
國民黨立委徐巧芯大姑涉洗錢案爭議延燒，徐巧芯不只被起底代墊100萬元貸款，又爆出和丈夫離婚話題，又因哭倒在同黨立委傅崐萁懷裡，再者全身行頭精品全被揭露，引發大量輿論抨擊。對此，徐巧芯嗆聲自己是天蠍座A型，「每一筆帳都會記下」、「囂張沒有落魄久」。前立委沈富雄曾預言徐巧芯未來會當總統，經過這次事件反悔，昨（21）日更表示，徐巧芯把自己定位為蜜獾，但蜜獾不會成為大王，因此徐巧芯不可能選總統。
記者陳宜加／台北報導
徐巧芯大姑夫婦涉洗錢案，又被爆料身穿10萬元的LV名牌連身裙，僅管後來證明有不少衣服是他人贈送，爭議仍未平息。徐巧芯20日參加網路直播節目《危機女王》聲稱自己從來沒有在假裝是寬宏大量的人，又嗆：「囂張沒有落魄久，總有一天，你會對你今天所做的事情感到後悔。」她說：「我就是天蠍座、A型、屬蛇，月亮是獅子座」，並強調「只要自己生存在政壇的每一天，所有的事情她都會記得一清二楚」。
沈富雄昨於在政論節目中表示，當年徐巧芯和國民黨前立委費鴻泰在競爭國民黨內初選時，自己曾私下告訴費鴻泰，他怎麼這樣差，很多地方若處理得好一點，就不會這樣子。但自己現在反而有點同情費鴻泰，因為徐巧芯有些地方真的是很難搞。雖然自己真的有看到徐巧芯的「努力和認真」，服務選民與監督政府「真的是沒日沒夜」，自己也是第一個認為「徐巧芯50歲以後可能選總統」，但最近的爭議案件發生後，自己把這個想法撤回，先改為「留校察看」。
對於徐巧芯自稱「每一筆帳她都會記起來」、從來沒有在假裝她是寬宏大量的人，沈富雄分析，這就是徐巧芯的自我定位「蜜獾」，但若真的是「蜜獾」，在森林裡頭不會成為大王，所以徐巧芯就不可能選總統。而徐巧芯在選民的心目中，就是打了一個折扣，這是很不幸的。自己有好幾次勸徐巧芯不要這樣做，但徐巧芯回應「我聽你的話，聲量下去了，我要改回來了」，但這也是她的選擇。