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「金秀賢、金智媛會結婚」！算命師嚇傻：成為第2個玄彬、孫藝真

▲金秀賢、金智媛（左）因為在《淚之女王》的互動過於甜蜜，許多觀眾希望他們能跟玄彬、孫藝真一樣，拍完《愛的迫降》假戲真做。（圖／翻攝tvN）
▲金秀賢、金智媛（左）因為在《淚之女王》的互動過於甜蜜，許多觀眾希望他們能跟玄彬、孫藝真一樣，拍完《愛的迫降》假戲真做。（圖／翻攝tvN）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓劇《淚之女王》熱播中，不少觀眾希望金秀賢、金智媛能假戲真做，成為第2個玄彬、孫藝真。算命師宮熙神堂（궁희신당）在不知情的狀況下，幫2人算8字宮合，發現金秀賢、金智媛非常相配，更直言他們目前對彼此有好感「今年一定會爆出緋聞」，也會朝著結婚方向發展，一段影片吸引13萬人觀看，討論居高不下。

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▲金秀賢、金智媛被算出可能因為《淚之女王》假戲真做。（圖／궁희신당 YouTube）
▲金秀賢、金智媛被算出可能因為《淚之女王》假戲真做。（圖／궁희신당 YouTube）
算命師不知道在幫金秀賢、金智媛算八字，看了2人的出生年月日後，覺得他們閃閃發光，猶如泥濘裡發光的珍珠，與2人如今的高人氣不謀而合。隨後算命師說男生今年「事業起飛」，明年後年會非常忙，收入、名聲隨之而來；再度說中失業3年的金秀賢，今年復出小螢幕拍《淚之女王》人氣三級跳的現況。

輪到看女生八字，算命師點出她處事小心翼翼，不是隨便的人，雖然長得漂亮難以親近，但其實是彬彬有禮的人，而且有時非常搞笑，再次精準點出金智媛內向的真實性格。此外，算命師也說，2位今年雖然都有三災，但因為八字好，所以不影響運勢，事業保證一飛沖天。

算命師事後得知是在幫金秀賢、金智媛算八字，嚇到目瞪口呆：「沒見過這麼匹配的人耶！」也因為他們宮合高達90分，算命師認為2人有望發展成情侶，「我覺得有70%可能性！因為他們是工作認識，都有戀愛運勢，加上同時期會很忙，雙喜臨門」。

節目工作人員詢問：「金秀賢、金智媛是否會跟玄彬、孫藝真一樣，拍完《愛的迫降》就假戲真做傳出緋聞？」算命師說：「應該會那樣吧？金秀賢很挑，眼光高，但他好像很喜歡這位女生。」還直言金秀賢會小心釋出好感，女生則把心意藏在心中，「彼此是有意思的！」那他們交往後會結婚嗎？算命師：「可能性很高，依我看來是這樣！」

事實上，《淚之女王》跟《愛的迫降》都是編劇朴智恩筆下作品，玄彬、孫藝真已因戲結緣成夫妻，若金秀賢、金智媛也假戲真做，朴智恩等於促成2對佳偶，獲封「最強媒人」也不為過。

▲《愛的迫降》故事逗趣甜蜜，深受全球粉絲喜歡。（圖／Netflix）
▲玄彬、孫藝真（右）因為《愛的迫降》假戲真做結為夫妻。（圖／Netflix）
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