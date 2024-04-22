「金秀賢、金智媛會結婚」！算命師嚇傻：成為第2個玄彬、孫藝真

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輪到看女生八字，算命師點出她處事小心翼翼，不是隨便的人，雖然長得漂亮難以親近，但其實是彬彬有禮的人，而且有時非常搞笑，再次精準點出金智媛內向的真實性格。此外，算命師也說，2位今年雖然都有三災，但因為八字好，所以不影響運勢，事業保證一飛沖天。
算命師事後得知是在幫金秀賢、金智媛算八字，嚇到目瞪口呆：「沒見過這麼匹配的人耶！」也因為他們宮合高達90分，算命師認為2人有望發展成情侶，「我覺得有70%可能性！因為他們是工作認識，都有戀愛運勢，加上同時期會很忙，雙喜臨門」。
節目工作人員詢問：「金秀賢、金智媛是否會跟玄彬、孫藝真一樣，拍完《愛的迫降》就假戲真做傳出緋聞？」算命師說：「應該會那樣吧？金秀賢很挑，眼光高，但他好像很喜歡這位女生。」還直言金秀賢會小心釋出好感，女生則把心意藏在心中，「彼此是有意思的！」那他們交往後會結婚嗎？算命師：「可能性很高，依我看來是這樣！」
事實上，《淚之女王》跟《愛的迫降》都是編劇朴智恩筆下作品，玄彬、孫藝真已因戲結緣成夫妻，若金秀賢、金智媛也假戲真做，朴智恩等於促成2對佳偶，獲封「最強媒人」也不為過。
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