桃園豪宅破紀錄！中悅一品1.2億成交　附千萬裝潢、展演中心第1排

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「坪數大」，中悅一品基地面積高達4924坪，是藝文特區基地面積最大的豪宅社區，公設會館高達1600坪，加上一層一戶的格局設計單戶約150坪，其他同區豪宅無法超越，是許多桃園層峰客群眼中桃園第一豪宅，因此匯集不少「上流住戶」。而最新成交戶是面對桃園展演中心第一排景觀，又附千萬裝潢，因此創下新高價。
後起之秀！「威均青塘園」成預售豪宅王
實價登錄以來，桃園總價超過億元的豪宅交易共ˇ筆，除了兩筆為中悅一品，另外還有一筆為昭揚乾坤，不過該交易含車位16個，是推高總價的原因之一。若觀察預售市場，桃園新豪宅聚落青埔，預售案最高總價為「威均青塘園」7708萬，離億元身價還有一段距離，不過該社區最高單價已經逾67萬，堪稱桃園單價王豪宅。
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，中正藝文特區有展演中心，高級商辦、豪宅匯集，被形容為「桃園的信義計畫區」，而50米棟距的綠園道，街廓整齊，締造豪宅區的氛圍；加上桃園圖書總館落成，未來桃園捷運綠線第一階段的坑口至展演中心，將在2026年完工通車，藝文特區的商業、交通、生活機能，更加鞏固豪宅身價。
而青埔則主要受惠於高鐵以及各項利多建設帶動，包括未來有桃園市立美術館、會展中心等大型建設加持，加上桃園航空城計劃發展，後勢看好，成為桃園豪宅的另一大新聚落，其中威均青塘園位置正對青塘公園，享有卓越景觀，百坪規劃，氣派又不失實用性，成為桃園層峰客的新歡。