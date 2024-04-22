房市／桃園交通建設如火如荼！「這區」價格親民　磁吸雙北客尋屋

桃園豪宅破紀錄！中悅一品1.2億成交　附千萬裝潢、展演中心第1排

▲「中悅一品」是桃園指標豪宅，今年1月出現交易，高樓戶加4個車位229.67坪，總價1.2億元。（圖／台灣房屋提供）
▲「中悅一品」是桃園指標豪宅，今年1月出現交易，高樓戶加4個車位229.67坪，總價1.2億元。（圖／台灣房屋提供）

家庭消費中心／綜合報導

睽違8年，桃園市再度出現億元豪宅交易案。根據最新實價揭露，位於桃園藝文特區知名豪宅「中悅一品」今年1月出現交易，高樓戶加四個車位229.67坪，總價1.2億元，車位一個以210萬計，拆算單價為55.4萬元，刷新中悅一品的單價紀錄，也是實登上路以來桃園區的成屋豪宅王。

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台灣房屋桃園南平直營店業務陳宥辰表示，「中悅一品」在2015年就曾榮登桃園市第一間億元宅，相隔十年，儘管屋齡已經高達11年，但中悅一品仍是藝文特區指標豪宅，以「高」、「大」、「上」著稱，「總樓高」樓高38層，可以居高臨下，盡收美景，是藝文特區最高大樓，至今尚未被超越。

「坪數大」，中悅一品基地面積高達4924坪，是藝文特區基地面積最大的豪宅社區，公設會館高達1600坪，加上一層一戶的格局設計單戶約150坪，其他同區豪宅無法超越，是許多桃園層峰客群眼中桃園第一豪宅，因此匯集不少「上流住戶」。而最新成交戶是面對桃園展演中心第一排景觀，又附千萬裝潢，因此創下新高價。

▲桃園億元宅交易列表。（圖／台灣房屋提供）
▲桃園億元宅交易列表。（圖／台灣房屋提供）
後起之秀！「威均青塘園」成預售豪宅王

實價登錄以來，桃園總價超過億元的豪宅交易共ˇ筆，除了兩筆為中悅一品，另外還有一筆為昭揚乾坤，不過該交易含車位16個，是推高總價的原因之一。若觀察預售市場，桃園新豪宅聚落青埔，預售案最高總價為「威均青塘園」7708萬，離億元身價還有一段距離，不過該社區最高單價已經逾67萬，堪稱桃園單價王豪宅。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，中正藝文特區有展演中心，高級商辦、豪宅匯集，被形容為「桃園的信義計畫區」，而50米棟距的綠園道，街廓整齊，締造豪宅區的氛圍；加上桃園圖書總館落成，未來桃園捷運綠線第一階段的坑口至展演中心，將在2026年完工通車，藝文特區的商業、交通、生活機能，更加鞏固豪宅身價。

而青埔則主要受惠於高鐵以及各項利多建設帶動，包括未來有桃園市立美術館、會展中心等大型建設加持，加上桃園航空城計劃發展，後勢看好，成為桃園豪宅的另一大新聚落，其中威均青塘園位置正對青塘公園，享有卓越景觀，百坪規劃，氣派又不失實用性，成為桃園層峰客的新歡。

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