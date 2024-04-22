蕭美琴帶23瓶酒回台！黃揚明曝「物品規定」驚喊：到底什麼年代？
準副總統蕭美琴日前將許多自用物品從美國運送回台，傳出透過外交部要求關務署免23瓶私酒查驗一事，外交部與財政部皆稱是依法辦理並無特例。資深媒體人黃揚明對此表示，駐外人員自用物品相關規範法規中，竟出現「錄影帶、幻燈機與電唱機」等市面上已很難找到的物品，直呼「到底是什麼年代的規定？」
記者莊蕙如／台北報導
黃揚明今（22）日曬出《政府派駐國外人員任滿調回攜帶自用物品辦法》相關法規截圖，其中該法第3條提到，本辦法所稱自用物品，指曾在駐在地使用之日常自用或家用物品，其範圍、品目包括：幻燈機1台、電視錄放影機1台及錄影帶5捲、電唱機1台等。
黃揚明直言，準副總統蕭美琴把駐美期間的自用酒品運回的公文流出，其實不是什麼了不起的大事。他說，反而是因為這個案件引發媒體關注的「政府派駐國外人員任滿調回攜帶自用物品辦法」內許可帶回的自用物品中，居然還有許多現在市面上已經很難找到的用品，這才有趣。
黃揚明更是指出，相關法令應該隨著時代檢討、進步才對。只准攜帶5捲錄影帶回國，到底是什麼年代的規定？
黃揚明昨日也在政論節目中提出，一般人了不起就是1公升的免税酒，如果再超過，就要報稅，而且最多只能再多報5公升，也就是加起來6公升。
黃揚明表示，他算了一下，蕭美琴23瓶酒是15.1公升，這已經是一個小型酒行進口的量。他覺得，蕭美琴過去評價都很正面，她應該解釋清楚，為什麼要把這麼多酒運回來，是因為有她的目的嗎？還是只是想要享受特權？