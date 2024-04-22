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Curry入圍NBA年度關鍵球員遭質疑　網嘲諷：名單有2人沒季後賽打

▲金州勇士球星Stephen Curry入圍年度關鍵球員遭質疑，網友嘲諷：名單有2人沒季後賽打。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士球星Stephen Curry入圍年度關鍵球員遭質疑，網友嘲諷：名單有2人沒季後賽打。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

Curry入圍年度關鍵球員遭質疑！NBA官方在今（22）日宣布年度獎項的最終入圍名單，去年才新增的「年度關鍵球員獎項」中，出現了金州勇士主將Stephen Curry的名字。不過名單上的Stephen Curry，還有芝加哥公牛的DeMar DeRozan兩人都沒能進入季後賽，因而掀起網友討論。但事實上，依照NBA官方所定義的「關鍵時刻」數據，Stephen Curry的平均得分領先全聯盟，入圍最終名單也算相當合理的決定。

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根據NBA官方定義，「關鍵時刻」指的是在比數差距5分之內的比賽，球員在其中最後5分鐘內的表現。攤開Stephen Curry的關鍵時刻數據，他總共在142.9 分鐘內拿下189分，是全聯盟最多，而緊隨其後的是DeMar DeRozan的182分、擁有招牌「Dame Time」的Damian Lillard的139分。

最讓人驚艷的是，Stephen Curry在關鍵時刻命中的三分球高達32顆，這個數量甚至比洛杉磯快艇、奧克拉荷馬雷霆、丹佛金塊等強隊的全隊總和還多。更不用說，他在關鍵時刻的投籃命中率為4成71，三分命中率則為4成57，命中率部分遠高於第二名DeMar DeRozan的3成47，。

即便Stephen Curry本季只率領勇士打出西區第10的戰績，並在附加賽就遭到沙加緬度國王淘汰，最終無緣季後賽。不過單就NBA官方定義的數據來看，Stephen Curry確實在關鍵時刻的表現突出，因此入選年度關鍵球員算是相當合情合理。值得一提的是，去年最關鍵球員的得主，正是在附加賽擊敗勇士的De'Aaron Fox。

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