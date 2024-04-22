Curry入圍NBA年度關鍵球員遭質疑　網嘲諷：名單有2人沒季後賽打

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根據NBA官方定義，「關鍵時刻」指的是在比數差距5分之內的比賽，球員在其中最後5分鐘內的表現。攤開Stephen Curry的關鍵時刻數據，他總共在142.9 分鐘內拿下189分，是全聯盟最多，而緊隨其後的是DeMar DeRozan的182分、擁有招牌「Dame Time」的Damian Lillard的139分。
最讓人驚艷的是，Stephen Curry在關鍵時刻命中的三分球高達32顆，這個數量甚至比洛杉磯快艇、奧克拉荷馬雷霆、丹佛金塊等強隊的全隊總和還多。更不用說，他在關鍵時刻的投籃命中率為4成71，三分命中率則為4成57，命中率部分遠高於第二名DeMar DeRozan的3成47，。
即便Stephen Curry本季只率領勇士打出西區第10的戰績，並在附加賽就遭到沙加緬度國王淘汰，最終無緣季後賽。不過單就NBA官方定義的數據來看，Stephen Curry確實在關鍵時刻的表現突出，因此入選年度關鍵球員算是相當合情合理。值得一提的是，去年最關鍵球員的得主，正是在附加賽擊敗勇士的De'Aaron Fox。
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