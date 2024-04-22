大S互撕汪小菲！小S聽到「家暴關鍵字」變臉哽咽：其實心情很不好

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小S聽到後開玩笑地質問派翠克：「你這什麼意思？你在諷刺我們家嗎？」並透露自己最近心情並不好：「我都是強裝鎮定來錄影，你知道嗎？」並且捏鼻子假裝鼻酸，讓派翠克在一旁不知所措。小S坦言自己本以為可以靠著聰明才智，化解製作單位提出的艱澀問題，但因為「最近承受太多」，所以有點忍不住情緒。
小S過去也曾抱怨與老公許雅鈞互動變少，派翠克接著詢問夫妻間是否有改善，小S才剛說出：「最近有啊！因為……」就忍不住眼淚潰堤，表示自己錄不下去，原因是因為公公許慶祥因為心肌梗塞剛過世，讓她想到此處悲從中來。
不過，以上片段都是製作單位與小S一同惡整派翠克的橋段，派翠克得知真相後嚇出一身冷汗並表示：「妳太會演了吧！」但有粉絲認為：「人家是演得不像，但妳不像演的。」認為小S說的話多少有點認真意味。
而汪小菲也曾對大S公開指控他婚內家暴做出回應，澄清自己曾被大S家暴，而且從來沒有打過老婆和小S。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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