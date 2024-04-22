許美靜開唱滑水被轟爆！楊培安唏噓「別高估自己在歌迷心中地位」

大S互撕汪小菲！小S聽到「家暴關鍵字」變臉哽咽：其實心情很不好

▲小S聽到大S遭毆的關鍵字「哈利波特」變臉哽咽，透露自己心情很差。（圖／翻攝自小S臉書）
▲小S聽到大S遭毆的關鍵字「哈利波特」變臉哽咽，透露自己心情很差。（圖／翻攝自小S臉書）

記者張一笙／綜合報導

女星大S（徐熙媛）上月爆料前夫汪小菲曾對她進行家暴，甚至在懷孕時，被前夫拿起《哈利波特》精裝版狠砸，惡毒行徑令人生氣。近日，藝人派翠克與小S（徐熙娣）在錄製《小姐不熙娣》時，被要求向小S尖銳提問3件外界最好奇小S的事。而小S招架不住派翠克接二連三的問題，哭著透露自己心情其實很差：「我都是強裝鎮定來錄影，你知道嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲派翠克（左圖右）與小S（左圖左）錄製節目花絮，犀利提問逼哭小S。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
▲派翠克（右）與小S（左）錄製節目花絮，犀利提問逼哭小S。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）
小S近日與《小姐不熙娣》搭檔派翠克（Patrick）共同錄製節目花絮，派翠克被指派要詢問小S最令外界好奇的3件事，未料他第一題就直球對決，直接問：「妳《哈利波特》有看完嗎？」小S也大方地表示自己有看完，並強調「是正常版本」，派翠克聽完也笑著追問：「不是精裝版......？」

▲張蘭稱兒子汪小菲（左）如果打過大S（右）就剁他的手。（圖／翻攝汪小菲微博、大S微博）
▲大S（右）曾指控汪小菲（左）婚內家暴她。（圖／翻攝汪小菲微博、大S微博）
小S聽到後開玩笑地質問派翠克：「你這什麼意思？你在諷刺我們家嗎？」並透露自己最近心情並不好：「我都是強裝鎮定來錄影，你知道嗎？」並且捏鼻子假裝鼻酸，讓派翠克在一旁不知所措。小S坦言自己本以為可以靠著聰明才智，化解製作單位提出的艱澀問題，但因為「最近承受太多」，所以有點忍不住情緒。

▲小S（左）和老公許雅鈞結婚18年，但近期在談到20歲的遺憾時，直言：「不要別人一跟妳求婚，妳就覺得說『好尷尬喔』就只好答應他。」（圖／翻攝自小S臉書）
▲小S（左）曾抱怨和老公許雅鈞（右）互動變少。（圖／翻攝自小S臉書）
小S過去也曾抱怨與老公許雅鈞互動變少，派翠克接著詢問夫妻間是否有改善，小S才剛說出：「最近有啊！因為……」就忍不住眼淚潰堤，表示自己錄不下去，原因是因為公公許慶祥因為心肌梗塞剛過世，讓她想到此處悲從中來。

▲桃紅色iPod還可以正常使用。（圖／翻攝自派翠克臉書）
▲派翠克被小S及製作單位惡整了。（圖／翻攝自派翠克臉書）
不過，以上片段都是製作單位與小S一同惡整派翠克的橋段，派翠克得知真相後嚇出一身冷汗並表示：「妳太會演了吧！」但有粉絲認為：「人家是演得不像，但妳不像演的。」認為小S說的話多少有點認真意味。

而汪小菲也曾對大S公開指控他婚內家暴做出回應，澄清自己曾被大S家暴，而且從來沒有打過老婆和小S。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道

更多「汪小菲開撕大S」相關新聞。

小S自爆4年後收山！靠殘酷減肥法維持身材　僅1習慣改不掉

大S罕見放閃具俊曄！曬尪帥照甜喊「酷吧！我老公」小S也力挺

汪小菲甜攜未婚妻現身！遇啦啦隊嗨跳「炸裂舞」　表情尷尬全被拍

葛斯齊再槓大S！「提3點反擊」怒批：妳婚姻是否出軌自己最清楚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生