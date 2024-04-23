花蓮地震晃個不停！近2天「餘震突然暴增」　專家：有點異常

花蓮地震「突從海上移到陸地」！73年前就曾有案例　40％房屋倒塌

▲0403花蓮7.2強震過後，前期餘震大多集中在主震央北側海面，近2天卻突然轉往主震央南側陸地發展。（圖／中央氣象署提供）
▲0403花蓮7.2強震過後，前期餘震大多集中在主震央北側海面，近2天卻突然轉往主震央南側陸地發展。（圖／中央氣象署提供）

記者張志浩／綜合報導

0403花蓮7.2強震過後，地殼不斷在釋放能量，觀察近20天餘震分佈，可以發現前期餘震大多集中在7.2主震央北側，且大多位於東部海域，4/21開始主震央南側海域出現一起規模5.6地震後，4/22、4/23的大型餘震，都開始向主震央南側集中，甚至還有震央在陸地上、規模超過6的強震，地震專家、前中央氣象署地震測報中心主任郭鎧紋表示，類似情況其實在1951年就曾發生，當時1個月內出現4起規模7以上地震，甚至釀成花蓮40％房屋倒塌，災情相當嚴重。

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郭鎧紋指出，若以規模5.5地震為區分點，4/3當天就有5起，皆在主震央北側，後面持續18天沒有規模5.5地震，直到4/21，主震央南側出現規模5.6地震，4/22晚間連3起5.5以上地震、4/23清晨則陸續有6.0、6.3、5.9等強震，顯示花蓮7.2強震持續在進行「應力調整」

若翻閱歷史資料，1951年10/22，花蓮外海曾發生規模7.3地震，隨後在10/22、10/23期間，共有10起規模6以上地震，且都是在主震央北側海面，沒想到餘震持續1個多月稍有平息跡象，在11/25、11/26，主震央「南側陸地」，卻接連突發規模7.3、6.1、6.0的強震。

▲1951年10/22，花蓮外海曾發生規模7.3地震，隨後在10/22、10/23期間，共有10起規模6以上地震。（圖／地震專家郭鎧紋提供）
▲1951年10/22，花蓮外海曾發生規模7.3地震，隨後在10/22、10/23期間，共有10起規模6以上地震。（圖／地震專家郭鎧紋提供）
▲1951花蓮大地震餘震持續1個多月稍有平息，卻在11/25、11/26，主震央「南側陸地」，接連突發3起大規模強震。（圖／地震專家郭鎧紋提供）
▲1951花蓮大地震餘震持續1個多月稍有平息，卻在11/25、11/26，主震央「南側陸地」，接連突發3起大規模強震。（圖／地震專家郭鎧紋提供）
郭鎧紋坦言，1951年的情況真的非常慘痛，1個多月內竟然發生4起規模7以上地震，加上當時耐震建築的技術尚未成熟，因此導致花蓮地區40%的房屋倒榻。經氣象局統計，當時有85人死亡、200人重傷，含玉里協天宮在內約3000棟房舍徹底毀損。

針對本次0403花蓮地震出現和1951年類似情況，郭鎧紋強調，地震的後續狀況無法預測，但「前人留下的歷史資料並非要讓民眾恐慌，只是要讓後人了解地震災害的嚴重性，並時刻提醒國人『地震是台灣的宿命』，防震準備是隨時都不能輕忽的。」

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