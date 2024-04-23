強震來「第一步不是開門」！正解氣象署認證　眾傻眼：從小被騙？

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貼文曝光，不少網友紛紛回應「我還真的是先開房門耶....不是小時候都這樣教嗎？」、「地震就先開門啊？難不成我從小被騙到大喔？」、「不是早就不提倡先開門了嗎？怎麼還有人先開門」、「如果能震到門都變形，我看你們家也差不多倒了啦，當然是先保護自己啊」、「先開門已經超老舊觀念了！要先找掩護重要」、「東西都垮了的話，誰管你逃不逃得出去，當然先保護自己啊」。
強震來第一步別再開門了！氣象署認證過「正確解答」
事實上，當強震來襲的時候，第一步真的不是開門，氣象署過去就在粉專上貼文指出「地震來有很多說法，是說要開大門、關瓦斯或者躲到桌下都有，然而正確觀念其實是立刻採取趴下、掩護、穩住的動作，並且躲在桌子底下」。
為什麼不是先開門？氣象署解釋：「當足以讓大門變形的地震發生時，我們衝去開門的路上，可能早就因為劇烈的搖晃而跌倒、或被家具或建築等掉落物砸傷，由此可知，除非你就站在大門門口，否則強震來襲時，千萬不要四處奔跑！同理可證，若不是正在廚房煮飯，可以當下關掉瓦斯，也不要拋棄自身的安全而跑到大老遠關閉火源和瓦斯哦！」
正確觀念避難落實！日常就要準備好災難包
然而除了有地震來襲時正確防災觀念外，民眾日常也要記得在家中準備好「緊急救難包」，因為你無法預知地震所帶來的災情會有多嚴重，也可能因為房屋坍塌遭受困多日，或者是緊急逃出坍塌房屋時帶出的物品，這時候「緊急救難包」就顯得非常的重要！根據內政部消防署官網介紹，家中的緊急避難包可以準備以下東西：
📍緊急糧食飲水：可準備乾糧餅乾、真空食品、飲用水
📍醫療用品：優碘、棉花棒、紗布等急救用品、面紙、濕紙巾等
📍保暖衣物：輕便外套、內衣褲、暖暖包、小型睡袋、毛巾等
📍貴重物品：存摺、身分證、健保卡影本以及少許現金
📍鞋子：外出避難必定要穿上鞋子，防路上碎石以及玻璃割傷。
📍其他類別：哨子、防災地圖、手電筒、行動電源等