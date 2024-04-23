花蓮連夜地震破百次！震後房屋健檢3方向　1圖看15狀況有潛在危險

我是廣告 請繼續往下閱讀
第一：先檢查整棟大樓
1.先詢問左鄰右舍、樓上樓下是否也有損害。
2.共同查看整棟大樓是否有異常傾斜、沈陷現象。
3.檢查門窗是否被擠壓變形，牆壁有無龜裂，柱樑、樓板有無裂痕。
第二：從1樓開始檢查
1.注意柱子是否有嚴重裂縫或混凝土被壓碎剝落、鋼筋外露等現象。
2.一樓為開放空間的挑高挑空大樓，或一樓原為老舊住宅被改成超商、餐廳或大賣場之建築物，應特別檢查。
第三：檢查各樓層柱、樑、剪力牆、樓版
1.柱：查看樑柱接合處、柱子的頂端或底部、門窗邊的柱子則要注意柱子在門窗開口的部位，是否有近似45度或交叉的斜向裂縫，甚至混凝土剝裂、鋼筋外露現象。柱子頂端或底部若有明顯的水平裂縫或錯位，亦應注意。
2.剪力牆：一般大樓不一定會設計有剪力牆，民眾也不容易分辨何者為剪力牆。若厚度超過20公分的鋼筋混凝土牆，周圍有樑柱框架起來，無門窗等開口，很有可能是剪刀牆。應檢查牆面是否有近似45度的的一道或多道裂縫或交叉裂縫，甚至上下錯位、混凝土剝落、鋼筋外露等現象。由於剪力牆是抗震的重要結構元件，若有上述情形，應盡速補強。
3.樓版：檢查是否有混凝土嚴重剝落、鋼筋外露情形。
🔴1圖看15種裂縫有潛在危險 7種裂縫別擔心
根據「震災後住家房屋自我檢查手冊」，若建築物在地震後，柱出現45度裂縫，甚至呈現「X」狀，特別是靠門窗開口處，應立即找專業技師來評估結構安全；若是梁兩端出現明顯斜向、縱向裂縫等，也應立即找專業技師進行評估。
此外，若是隔間牆、外強之裂損，民眾可自行沿裂縫將表面粉刷層敲除，若僅為錶面粉刷層裂縫，高除粉刷層重新粉刷即可；若裂縫深入磚牆或鋼筋混凝土牆，可以環氧樹脂灌入修復。但若牆體裂損較嚴重，甚至上下錯位變形、局部坍塌，則應拆除重砌。
專家也提醒，台灣地震頻繁，建議室內裝修盡量不要拆除隔間牆，尤其是一樓的隔間牆更不可以拆除，因為隔間牆震雖然不是主結構體，卻成為成抗震的「第二道防線」，若有裂損也應盡速修復。
另外，室內也不宜過分裝修，將樑、柱、牆面、樓版全部用裝修材、壁紙等裝修隱蔽起來，不但震後無法檢查受損情形，遇強震時可能引起火災，亦不利於消防安全。
更多「0422花蓮地震」相關新聞。