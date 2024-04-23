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大谷翔平超越前輩松井秀喜不夠！還想挑戰主帥Roberts「一紀錄」

▲大谷翔平昨日比賽達陣在大聯盟生涯的第176轟，正式超越「酷斯拉」松井秀喜。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平昨日比賽達陣在大聯盟生涯的第176轟，正式超越「酷斯拉」松井秀喜。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職棒MLB 洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，昨（22）日對陣紐約大都會，3局下半第2次上場打擊時，正式擊出個人大聯盟生涯第176支全壘打，超越日本傳奇「酷斯拉」松井秀喜，刷新大聯盟日籍球員最多轟紀錄。大谷翔平也在賽後受訪表示，能夠完成紀錄很高興，但也想打破總教練Dave Roberts的一項紀錄，那就是道奇隊出生在日本的選手最多轟紀錄

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「說實話，我感到非常高興，也算是鬆了一口氣。自從我上次打出全壘打以來，這花了我一段時間，才達到這一點（大聯盟生涯176轟）。」大谷賽後透過翻譯Will Ireton說到。

至於道奇隊的總教練Dave Roberts，則是出生自日本沖繩那霸市，母親是日本人，父親則為美國人。他在2002-04賽季，作為道奇隊的一員，2個多賽季中打出了7支全壘打，這是目前出生在日本的道奇隊球員，所擊出最多全壘打的紀錄，但如今大谷翔平加盟道奇隊之後，例行賽出賽短短不到兩個月，很快就迎頭趕上，在19場比賽中打出了5支全壘打，突破這項紀錄僅是時間問題。

「大谷翔平說到，他接下來會追上我。」Dave Roberts賽後說到。Roberts也不忘稱讚大谷的前輩松井秀喜，他說到：「松井秀喜是一位偉大的棒球運動員、偉大的強打者。我知道大谷翔平很欽佩他，所以對他來說，超越這一項記錄是一件大事。我知道無論大谷的面前有什麼樣的困難，他都會試圖將它們全部擊倒。」

談到自己的紀錄被後輩所改寫，松井秀喜也謙虛地表示：「我的數字無法拿來與大谷翔平比較，他是一名偉大球員。」

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