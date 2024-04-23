4月地震搖不停！大數據預測下半年房市降溫了 專家：有4變數影響
青安讓房市熱鬧滾滾，下半年房市景氣將回落？台灣房屋集團與中央大學台灣經濟研究發展中心，發布最新「台灣房屋市場景氣燈號」及房市景氣預測，2024年Q2景氣指標分數，由Q1過熱的紅燈轉為黃紅燈，指標分數略降至50.9；預測第三季及第四季的指標分數將逐季減緩，重回代表景氣穩定的綠燈。
記者徐銘穗/綜合報導
台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，市場游資豐沛，投資人聞「積」起舞的心態，導致今年Q1房市呈現過熱狀態；而在央行升息之後，Q2稍微降溫，由於市場後續尚有「囤房稅2.0上路」、「股市高點震盪」、「新內閣上路磨合」及「美國利率政策未明」等因素，因此下半年景氣預估比上半年保守。不過也因國內經濟展望溫潤，且新青安政策持續支撐「投資降溫，自住增溫」的市場結構，因此整體發展仍保持理性穩定的綠燈。
升息景氣踩煞車 布局下一波擴張期
對照台灣房屋市場景氣燈號與央行利率變化，可發現2004~2008、2010~2011及2022~2024三波升息循環的初期，市場來自資金緊縮與成本增加的預期與恐懼下，房市景氣均由高點下修；但當利率趨穩後，景氣也走向逐步緩升的溫和擴張期。
周鶴鳴表示，升息的主要目是在市場過熱時，回收資金壓抑景氣，目前看來也發揮相當效果；但升息與通膨息息相關，在貨幣貶值的預期心理下，中長期資金仍會轉入房市停泊。
預計未來在升息轉為降息的關鍵時刻，面對經濟放緩，剛性買盤購屋會更理性審慎，而可長期穩定收益的抗通膨產品，則會更受青睞，因此在景氣拉回的時機，民眾可回歸檢視需求與能力，為下一波擴張期預作規劃。
中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，台灣房屋市場景氣燈號兼具「全面性」與「未來性」，針對總體環境、生產面、交易面和經濟信心等四大面向，篩選出17個代表性變數，創建「台灣房屋市場景氣燈號」，透過最全面的數據分析，評估實際市場動能及景氣，並預測未來房市走勢。