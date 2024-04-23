黃睿靚接棒陳致中參選？陳水扁聲明批：惡質媒體墮落、感到悲哀
媒體報導，前總統陳水扁媳婦黃睿靚可能會接棒陳致中參選，以延續扁家政治命運。對此，陳水扁今（23）日發表聲明指出，完全是子虛烏有的惡意炒作，不實傳聞，惡質媒體不明就裡的照抄報導，甚至還在政論節目煞有其事的說三道四，不只覺得好笑，也對部分媒體的墮落不長進感到悲哀。
記者呂炯昌／台北報導
立法院會去（2023）年5月三讀通過公職人員選舉罷免法、總統副總統選罷法修正案，擴大排黑條款，明定曾犯「黑金槍毒」等罪，經有罪判決確定者，不得登記為候選人，曾犯洗防法判決確定者、判10年以上刑度尚未定讞者也不得參選。高雄市前議員、前總統陳水扁兒子陳致中，因洗錢防制罪入獄，確定終身不得參選公職。地方盛傳扁家將推陳致中之妻黃睿靚參選。
針對媒體報導，陳水扁回應指出，所謂阿扁仍未放棄家族的政治命運，即使兒子陳致中無法參選，也可能會希望媳婦黃睿靚接棒云云，完全是子虛烏有的惡意炒作，不實傳聞。
陳水扁表示，「阿扁原本不理會這種刻意瞎掰胡扯亂傳的假新聞，但看到一家又一家的惡質媒體，不明就裡的照抄報導，甚至還在政論節目煞有其事的說三道四，不只覺得好笑，也對部分媒體的墮落不長進感到悲哀！」